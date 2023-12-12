Есть три важных момента: генерал озвучил военную стратегию Украины на 2024 год

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко поделился с "Телеграфом" своим прогнозом

Конец года – традиционное время для подведения итогов и составления прогнозов. В том числе в ракурсе российско-украинской войны. Мы заканчиваем 2023 год далеко не так воодушевленно, как 2022-й, когда и обещания помощи со стороны партнеров были куда больше, и перспективы деоккупации наших земель – куда лучше.

Сейчас уровень поддержки Украины со стороны Запада постепенно падает, после не самых удачных наступательных действий, ВСУ уходят в оборону, враг атакует практически по всему фронту, а прогнозы со стороны международных аналитиков обещают продолжение войны, как минимум, весь следующий год.

Своими военными прогнозами с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

Почему планы разошлись с реальностью

"Крайне важно проанализировать ход боевых действий уходящего года. Причем сделать это объективно, критически. По сухопутной части мы не выполнили стратегических задач. Не смогли серьезно продвинуться вперед, освобождая свои земли.

Но есть и серьезный успех стратегического уровня – мы повлияли на Черноморский флот противника так, что РФ вынуждена была убрать военные корабли из Крыма в Новороссийск и другие более дальние порты. И таким образом ослабила свой потенциал на море. В итоге Украина смогла сама обеспечить, хоть и в сложных условиях, работу морского зернового коридора", – рассказывает Игорь Романенко.

По его словам, наши Военно-воздушные силы вместе с ПВО Сухопутных войск, а также другими системами противовоздушной обороны, успешно выполняют задачи (несмотря на ограниченные возможности, особенно в авиации) по борьбе с воздушными ударами со стороны противника.

Сейчас мы переходим к стратегической оборонной операции, отмечает генерал. И правильно делаем, акцентирует он, что не отвечаем на забросы со стороны некоторых партнеров (а также отдельных деятелей внутри Украины) о необходимости предоставления стратегического военного плана на будущий год.

"Для составления такого плана необходимо понимать, каким ресурсом мы обладаем. А у нас такого понимания на данный момент нет. Президент Украины (он же верховный главнокомандующий) постоянно работает с европейскими и американскими партнерами, чтобы собрать ресурс для противодействия российской агрессии. В данный момент – для оборонной операции. У противника сейчас есть тактическое продвижение на ряде участков. Но не критичное. Противник много теряет. Нам же необходимо выиграть время. Накопить силы. Собрать зимой максимум сил и средств для ведения уже своих наступательных действий. С учетом ошибок 2023 года", – акцентирует Игорь Романенко.

После того как станет понятно, сколько и чего удастся собрать, когда у нас окажутся те или иные виды вооружений, боеприпасов, можно строить планы новой наступательной кампании, поясняет генерал.

"К концу прошлого и вначале этого года партнеры много чего нам пообещали, – отмечает эксперт. – И мы разрабатывали соответствующие планы, исходя из того, что и когда надеялись получить. Но практически все сроки поставок были сорваны, нам давали по чуть-чуть, растянув поддержку, которую мы надеялись использовать при наступлении, практически по всему году. И естественно, планы разошлись с реальностью, а эффективные наступательные операции были подорваны. Многое пришлось переделывать на ходу, исходя из новых реалий".

Игорь Романенко напоминает и эпизод с утечкой данных, устроенной 21-летним служащим Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

"Он сбросил в Интернет массу материалов. В итоге россияне могли увидеть, чем мы располагаем, где можем наступать. Как следствие, наше наступление на юге, в Запорожской области, не стало неожиданностью. Тем более что противник заранее создал там мощнейшие линии обороны", – подчеркивает генерал.

Всё это следует осмыслить, оценить – и принять к сведению в планировании своих действий в будущем году, уверен Игорь Романенко. Он акцентирует, что некий план реально формировать, лишь понимая, какими ресурсами обладаешь.

"Сбором этих ресурсов сейчас и занимается наше военно-политическое руководство, – поясняет эксперт. – Плюс – нам остро необходимо доукомплектовать воюющие бригады до 80—90%, а в это время аккумулировать силы и средства для выполнения задач на следующий год – проведения деоккупации территорий. Для всего этого нужно пополнение, что возможно лишь при более эффективной мобилизации".