Одна победа и две проблемы Украины в 2023 году: версия экс-главы МИД

Путину четко дали понять, что границы России все-таки заканчиваются, говорит Владимир Огрызко

Во вторник, 19 декабря, президент Владимир Зеленский решил дать итоговую пресс-конференцию. Поэтому "Телеграф" попросил поделиться своим видением побед и проблем Украины в 2023 году бывшего главу Министерства иностранных дел (2007-2009 гг.) Владимира Огрызко.

"Самая большая наша победа уходящего года, как и года предыдущего, — то, что мы выстояли под напором российской агрессии. Во что никто не верил. В том числе некоторые наши высокопоставленные лица, которые в марте-2022 ездили на переговоры с россиянами, готовя проект фактически капитуляции Украины", — отмечает Владимир Огрызко.

Но, акцентирует он, выстоял украинский народ, наши героические Вооруженные силы.

"И уже, наверное, даже в больной голове Путина нет надежды на победу над Украиной. Да, он может пока еще удерживать захваченные территории, где-то пытаться атаковать. Но ему четко дали понять, что границы России все-таки заканчиваются", — подчеркивает дипломат.

Если говорить о нашем неуспехе в 2023 году, таким можно считать завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ, считает Владимир Огрызко.

"Во время войны это, пожалуй, худшее, что можно делать, — подчеркивает он. — Но поскольку у нас практически всё происходит онлайн, а количество выделяемой помощи и направления атак становятся темой всеобщего обсуждения (что мне кажется неправильным), мы имели завышенные ожидания касательно своего контрнаступления.

Тогда как на войне нельзя планировать того, чего мы не можем реально достичь. И это — следствие определенных проблем коммуникации власти с украинским обществом. Ложные анализы привели к неоправданным ожиданиям. Как следствие — имеем некоторое разочарование, причем не только в Украине, но и среди наших западных партнеров".

Явно не были позитивом, по мнению Владимира Огрызко (который высказал надежду, что теперь это в прошлом), ставшие достоянием общественности трения между высшим политическим и военным руководством.

"Но, к счастью, похоже, что и у одного, и другого фигуранта нашлось достаточно аргументов и здравого смысла, чтобы погасить конфликт. И продолжать действовать как одна слаженная команда. Ведь именно в таком единстве, в нашем общем единстве — залог безусловной победы над российским агрессором", — констатирует экс-глава МИД.