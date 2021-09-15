"Нельзя выполнять преступные приказы": бизнес жестко высказался о новых правилах карантина в Украине

Глава движения #SaveФОП раскритиковал новые карантинные правила от Кабмина, предусматривающие введение COVID-сертификатов

Кабинет министров опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый"), а также, что в желтой зоне возможны определенные послабления, по сравнению с предыдущими правилами. Так, запреты не распространяются на заведения, где 80% персонала и 100% совершеннолетних посетителей имеют "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации.

Своим мнением о постановлении Кабмина с "Телеграфом" поделился глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

"Движение #saveФОП и я лично не принимаем последнее постановление Кабмина по части изменения правил карантина. Это решения, которые фактически вынуждают меня и любого другого работодателя стать диктатором на своем предприятии, нарушая права и свободы нанятых работников. Право работника на свое усмотрение – или заниматься спортом, или закаляться, как морж, или вакцинироваться. Все эти меры так или иначе содействуют укреплению иммунитета и защищают каждого человека от тех или иных болезней", – отмечает Сергей Доротич.

Кабмин же, по его словам, предлагает, чтобы работодатель мотивировал, стимулировал, а скорее – настаивал – на обязательном вакцинировании.

"Предприниматель не просто хочет, он вынужден работать. Он должен платить налоги, от которых его государство не освободило, платить арендные платежи. Если ты упрощенец, то независимо от того, получил прибыль или нет – должен заплатить единый налог. Ну и вообще, нужно на что-то жить, чтобы прокормить свою семью и выплачивать зарплату (согласно действующему законодательству – вовремя и в полной мере). Но теперь работодатель становится заложником. Оказывается между молотом и наковальней. Он хочет работать, государство устанавливает ограничения в количестве числа вакцинированных сотрудников (не менее 80%). То есть, нужно или давить на сотрудников, или «рисовать» цифры вакцинированных. И становится фактически преступником, нарушителем", – поясняет Сергей Доротич.

По его мнению, наемный работник может зафиксировать такое давление, подать жалобу, судиться.

"Вывод – власть хочет сделать из всех предпринимателей преступников. И еще больше настроить общество против предпринимателей. Она и так постоянно оперирует совдеповскими инструментами, клеймя предпринимателей и обвиняя их во всех грехах (хоть все грехи у нас от государственного аппарата, который создает такие условия деятельности). И теперь власть в очередной раз хочет выставить на передовую неправильной, нелогичной борьбы с пандемией, опять-таки предпринимателей. Попросту подставляя их, – считает Сергей Доротич. – Мы этого не воспринимаем, не принимаем и будем протестовать. Не будем покоряться бессмысленным решениям. Как говорят военные – нельзя выполнять преступнее приказы. Мы считаем данное решение Кабмина именно таким преступным приказом. Который еще не понес ответственности за предыдущие незаконные решения и штампует новые. Постановлением Кабмина ограничиваются права и свободы, хоть у нас в Конституции четко обозначено – подобные действия возможны исключительно путем принятия законов Верховной Радой".

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве уже говорили о том, что в скором времени все области Украины могут перейти в "желтую" зону, в то время как Закарпатская область должна попасть туда уже на следующей неделе.

Напомним, что в Украине ввели два вида COVID-сертификатов: желтый выдается в "Дии" после первого укола вакцины от коронавируса, в зеленый — после завершения курса.