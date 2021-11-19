Миллионы дополнительных пенсий и 20 зоопарков: на что хватит денег, которые Украина потратила на борьбу с Covid-19

COVID-19 лишил Украину огромного количества финансов

В 2021 году из украинского госбюджета выделили колоссальную сумму в 41,5 млрд гривен. Все эти финансы пошли на борьбу с коронавирусной пандемией — для медиков, на оплату вакцин, соцподдержку и прочие расходы.

"Телеграф" же решил "конвертировать" имеющуюся сумму в более понятные большинству украинцев вещи. Наглядность поможет оценить настоящий размах пандемии.

Начнем с того, что если бы коронавируса не было, то Украина могла бы потратить 41,5 млрд гривен на выплату 10,5 млн дополнительных пенсий. При этом среднюю пенсию считаем в размере 3886 гривен.

Такая же сумма могла бы быть потрачена и на более молодое поколение. К примеру — на покупку "однушек" в областных центрах. Даже при цене одной квартиры в 40 тысяч долларов, жилье могли бы приобрести 38 676 семей.

41,5 млрд гривен хватило бы на ремонт более 3800 км украинских дорог. Отметим, что подсчеты велись согласно бюджету "Большой стройки".

Сумма, выделенная лишь на год борьбы с "короной", могла на почти шесть десятилетий вперед обеспечить работу больницы "Феофания" в Киеве. В год учреждение получает около 70 млн грн. Таким образом, "ковидных" миллиардов хватило бы на 58 лет.

Если же на примете другая инфраструктура, то за потраченные деньги Украина могла бы приобрести два элитных и самых дорогих самолетов компании Boeing 737 Next Generation.

В случае, когда авиация не слишком вам близка, то 41,5 млрд гривен можно было бы конвертировать в три полных реконструкции столичного моста Патона.

Также за "ковидный" бюджет на 2021 год в стране можно было бы построить два десятка современных зоопарков по типу Харьковского. На реконструкцию этого места в свое время потратили около 2 млрд гривен.

Напомним, что в правительстве также планируют выделить дополнительное финансирование на денежное поощрение вакцинированных украинцев. Как обстоят дела с планированием выплаты "тысячи Зеленского", читайте в нашем материале.