Укрэксимбанк проводит дополнительную проверку кредита на Sky Mall, выводы положительные - СЕО банка

Укрэксимбанк находится в контакте с бенефициаром кредита, выданным на приобретение Sky Mall и продолжает его обслуживать. Сам бенефициар обратился в прокуратуру, чтобы опровергнуть данные из расследования "Схем" о его якобы "проживании на оккупированных территориях". Банк сейчас проводит дополнительную внешнюю проверку кредита, что в настоящее время подтверждает положительные заключения по кредиту.

Об этом в интервью Forbes сообщил СЕО Укрэксимбанк Сергей Ермаков.

Так, он прокомментировал прогресс в анонсированной проверке по кредиту, выданному на покупку Sky Mall.

"Департамент внутреннего аудита провел проверку. Кредит продолжает обслуживаться. Бенефициар находится в активном контакте с нами. Он сам обратился в прокуратуру, чтобы получить свидетельство о том, что не проживает на оккупированных территориях и не связан с финансированием терроризма, как предполагалось в расследовании "Схем". Банк сейчас проводит дополнительную внешнюю проверку этого кредита – так называемый форензик. Предварительные результаты полностью совпадают с результатами внутреннего аудита", – рассказал он.

Также СЕО банка прокомментировал информацию от инсайдеров, что возглавлявший департамент банковской безопасности Игорь Тельбизов сначала выдал отрицательный вывод о кредите на приобретение Sky Mall, а затем – положительный.

"На самом деле это нормальная ситуация. Обычно 70–80% выводов служб безопасности в банках, особенно первых, – отрицательные. В данном случае причина – в судебном разбирательстве между Sky Mall и одной из розничных сетей по компенсации ущерба от пожара. Сумма спора – 2 млн грн. Очевидно, это не та история, которая могла бы стать существенным препятствием для принятия решения кредитным комитетом. Позже СБ установила, что дело не касается собственников, и дала положительное заключение по соглашению", — отметил Сергей Ермаков.