Укр

Укрэксимбанк проводит дополнительную проверку кредита на Sky Mall, выводы положительные - СЕО банка

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Укрэксимбанк проводит дополнительную проверку кредита на Sky Mall, выводы положительные - СЕО банка Новость обновлена 08 февраля 2022, 14:10

Укрэксимбанк находится в контакте с бенефициаром кредита, выданным на приобретение Sky Mall и продолжает его обслуживать. Сам бенефициар обратился в прокуратуру, чтобы опровергнуть данные из расследования "Схем" о его якобы "проживании на оккупированных территориях". Банк сейчас проводит дополнительную внешнюю проверку кредита, что в настоящее время подтверждает положительные заключения по кредиту.

Об этом в интервью Forbes сообщил СЕО Укрэксимбанк Сергей Ермаков.

Так, он прокомментировал прогресс в анонсированной проверке по кредиту, выданному на покупку Sky Mall.

"Департамент внутреннего аудита провел проверку. Кредит продолжает обслуживаться. Бенефициар находится в активном контакте с нами. Он сам обратился в прокуратуру, чтобы получить свидетельство о том, что не проживает на оккупированных территориях и не связан с финансированием терроризма, как предполагалось в расследовании "Схем". Банк сейчас проводит дополнительную внешнюю проверку этого кредита – так называемый форензик. Предварительные результаты полностью совпадают с результатами внутреннего аудита", – рассказал он.

Также СЕО банка прокомментировал информацию от инсайдеров, что возглавлявший департамент банковской безопасности Игорь Тельбизов сначала выдал отрицательный вывод о кредите на приобретение Sky Mall, а затем – положительный.

"На самом деле это нормальная ситуация. Обычно 70–80% выводов служб безопасности в банках, особенно первых, – отрицательные. В данном случае причина – в судебном разбирательстве между Sky Mall и одной из розничных сетей по компенсации ущерба от пожара. Сумма спора – 2 млн грн. Очевидно, это не та история, которая могла бы стать существенным препятствием для принятия решения кредитным комитетом. Позже СБ установила, что дело не касается собственников, и дала положительное заключение по соглашению", — отметил Сергей Ермаков.

От 100 до 700 гривен обещают добавить пенсионерам в марте
Общество
В Украине пять раз повысят пенсии: кому и сколько добавят с 1 марта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
От 100 до 700 гривен обещают добавить пенсионерам в марте
В Украине пять раз повысят пенсии: кому и сколько добавят с 1 марта
Дата публикации
Категория
Россия нарушает Минские соглашения, но требует от Запада надавить на Украину
Зеленского толкают на мины: чем грозят Украине уступки по Донбассу
Дата публикации
Категория
Президент Франции прибыл в Киев
Макрон прибыл в Мариинский дворец на встречу с Зеленским: эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Пенсионерам в Украине пообещали дарить смартфоны за вакцинацию от COVID-19
Украинцам подарят смартфоны: кому Зеленский обещает бесплатные гаджеты
Дата публикации
Категория
Ситуация на границах Украины и России остается напряженной
До 50 тысяч трупов мирных жителей: 7 сценариев атаки РФ на Украину