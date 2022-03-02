Пенсии в марте будут начислены в срок: названы даты

Власть заботится о своих гражданах

Несмотря на сложную гуманитарную ситуацию в Украине из-за продолжающегося уже неделю российского вторжения, Пенсионный Фонд начал подготовку к выплатам пенсий и социальных пособий населению. Обещают, что они будут начислены в срок.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

Конечно, нынешняя ситуация испытывает свои сложности. Но власть прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить граждан средствами, которые сейчас очень нужны всем, особенно пенсионерам.

По словам министерки социальной политики Марины Лазебной, пенсии должны начисляться уже с 4 марта. Социальная помощь будет выплачиваться в период с 4 по 10 марта.

Также следует добавить, что война внесла коррективы в место жительства многих людей, в том числе пенсионного возраста. Если вы или ваш родственник оказались среди временно вынужденных переселенцев, вам следует обратиться в Пенсионный фонд. Обращение может быть личным, телефоном или в личном кабинете на веб-портале е-услуг. К нему следует приобщить заполненную заявку, образец которой можно найти по ссылке.

Добавим, что в ПФУ отмечают — при необходимости период выплат пенсий могут продлить до 25 числа.

Напомним, что некоторые из украинских пенсионеров должны получить за первый весенний месяц более высокие пенсии — им будет проведена дополнительная индексация выплат.