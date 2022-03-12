Арестович обратился к жителям запада и центра Украины: "Возвращайтесь к нормальной жизни"

Ситуация на фронте прямо зависит от событий в тылу

Украинцы, живущие в центральных и западных регионах страны, поддерживать экономику на плаву, иначе из-за происходящей войны может случиться коллапс. Во избежание печальных последствий людям следует вернуться на работу, учебу и в целом к более-менее нормальному способу жизни.

С таким призывом к украинцам в тылу обратился советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 12 марта.

По его словам, многие люди сейчас боятся работать или учиться, чем устраивают такой себе "праздник непослушания". Однако хотя бы маленькие магазины и небольшие предприятия должны продолжать функционировать, чтобы был денежный оборот.

Арестович предупредил: если и дальше отсиживаться по домам, экономическая ситуация быстро усугубится. В том числе, и в центральных, и в западных областях, куда военные действия фактически не дошли.

"Самое-самое время снова начать нормальную жизнь: ходить в школу, поддерживать малый и средний бизнес", — подчеркнул Алексей Арестович.

По его словам, тыл является второй по важности после фронта темой. И главное, чтобы люди в тылу не сидели на месте, а обеспечивали все возможное, чтобы на фронте могли продолжать бороться.

Также он отметил засилье пробок на дорогах, которые мешают проезду фур с гуманитарным грузом. Фиксируются и моменты, когда подобный транспорт просто не доезжает до места назначения — его по пути следования останавливают и забирают продукты жители регионов, которые война не затронула.

"А не хотите ли вы выходить и вести уже нормальный образ жизни в условиях, когда вам практически ничего не угрожает? — поинтересовался Арестович. — А вот если вы не начнете, то угрожает нам очень многое".

Представитель ОП акцентировал внимание на том, что экономику Украины нельзя подкашивать еще больше.

Напомним, что ранее мы писали, насколько точно Алексей Арестович предсказал вероятность полномасштабного вторжения россии в Украину еще за несколько лет до войны.