Рада приняла налоговую реформу в военное время: эксперт объяснил, в чем проблемы

Аналитик объяснил, почему президента Владимира Зеленского обманывают

Недавно законодатели решили внести изменения в Налоговый кодекс на время военного положения в Украине. Речь идет об отмене НДС и налога на прибыль, введении налога 2% с оборота, а также отмену проверок для бизнеса с условием, что владельцы предприятий обеспечат их функционирование в рамках законодательства.

Однако не оценил новую налоговую инициативу государства эксперт экономических программ Украинского института будущего, соавтор ряда украинских реформ Даниил Монин. Аналитик ясно дал понять, что авторы документа жестко обманывают и нас, и президента.

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"Он говорит что отменяют НДС и налог на прибыль, но такого в законопроекте просто нет. Просто расширяют упрощенку до 10 млрд и то временно до окончания военного положения которое продлено до 24 апреля. А старт новой упрощенки не завтра, а с 1-го апреля", — говорит Монин.

"Президент говорит про отмену всех проверок. А я вижу в законопроекте правки переходных 52-2, которые наоборот запускают фактические проверки с завтрашнего дня и новый фронт Г (Даниил Гетманцев, глава комитета ВР по вопросам финансов — ред.) открывается чтобы терроризировать бизнес от Г и его своры налоговых милиционеров, которые побегут выписывать всем штрафы за неиспользование РРО, которые конечно же не отменили в 7137-д", — добавил Монин.

Напомним, ранее премьер Денис Шмигаль объяснял, что за "экономику военного положения" внедряет сейчас Украина и на какие выплаты могут рассчитывать наши граждане.

Ранее правительство Украины заявило, что не будет начислять штрафы за просроченную коммуналку в период продолжающегося военного вторжения россии.