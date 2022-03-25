Угроза дефолта? Эксперт объяснил, к чему россию приведет газовая "хитрость" путина

Если разбирательств не будет, то Москву обвинят в нарушениях договора

Решение российского кровавого диктатора владимира путина перевести Запад на оплату поставок газа в российских рублях может обернуться для самой россии экономической катастрофой и даже дефолтом. Все зависит от позиции стран, частных компаний, а также валютных запасов внутри рф.

Больше подробностей прозвучало от российского экономиста Марселя Салихова, который дал интервью "Медузе".

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По мнению эксперта, сейчас экономическая ситуация в рф далека от лучших времен. И позиция "платите нам в рублях" может являться попыткой защитить "Газпром" от полного финансового краха, когда у компании закончатся все валютные резервы. Однако такой шаг путина является и очень рискованным, ведь не все страны Запада могут согласиться на подобное, особенно в нынешнее время.

"Компании могут по-разному отреагировать. Уже есть разные реакции: OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG, австрийская нефтяная компания — ред.) уже сказала, что не будет переходить. Молдова и Болгария вроде как готовы. Япония вообще говорит, что не понимает, о чем идет речь", — отмечает Салихов.

Экономист подчеркивает — всему нужно время, чтобы прошли разбирательства и уточнения документов. Вполне возможно, что россия не будет прекращать поставок, но оплата придет не сразу. Раньше подобные прецеденты уже бывали — когда разбирались насчет формулы цены и прочее.

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Однако есть и тот момент, что Европа уже готова отказаться от потребления российского газа в целом. Пока что это невозможно — из-за наличия долгосрочных контрактов, но стоит рф изменить условия договора, в том числе насчет оплаты в рублях, как иностранные компании попросту откажутся.

"Если сейчас "Газпром" приходит и говорит, что меняет контракт [из-за требований Путина], европейская компания отвечает: "Хорошо, вы предлагайте, а мы отказываемся. Давайте аннулировать долгосрочный контракт". Таким образом, защита экспорта перестает работать", — добавляет эксперт.

По мнению Салихова, погашение россией еврооблигаций с помощью рублей будет означать для страны технический дефолт. И в одностороннем порядке требовать изменения условий оплаты Москва не может — все четко обозначено в документах. Однако если контракты будут пересмотрены, то ситуация может измениться.

Интересно, что в Германии уже заявили: все документы о поставках российского газа предусматривают оплату в валюте — долларах или евро. Таким образом россии намекнули, что хитрый план путина уберечь свою страну от краха не удался.

Украина же считает, что Кремль подобным требованием пытается открыть новый виток фронта — не военного, но экономического. И в этот раз он направлен прямо против европейских стран.

Интересной является в этом случае позиция США — в Вашингтоне говорят, что практически закончили переговоры с Евросоюзом насчет оформления поставок газа (и не только), чтобы снять коллег с "российской газовой иглы". Таким образом газовая промышленность рф может получить еще один мощный удар.