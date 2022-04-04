"Кому война, кому мать родная": украинцы массово жалуются на "подлость" monobank

В "Монобанке" нашли оправдание

Пока украинские государственные банки такие как "Приват" и "Ощад" дают своим пользователям кредитные каникулы в связи с войной в Украине, пользователи "Монобанка" массово жалуются на списание процентов по кредитам.

Своими историями пользователи делятся на сайте "Минфин".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Чаще всего пользователи сталкиваются с тем, что из-за российского вторжения они потеряли работу или возможность добраться до терминалов, чтобы пополнить карту. При этом списание процентов продолжается и случаи индивидуально не рассматриваются.

В частности, есть несколько историй из оккупированных россией городов Украины. Жительница Бердянска жалуется, что при всем желании пополнить карту и погасить проценты не может.

Банк многие обвиняют в мародерстве из-за заработке на кредитах и пишут, что "не добили русские, добьет монобанк".

Многие узнали о том, что проценты насчитываются постфактум. Репутация банка подорвана, а он сам может идти вслед за российским кораблем — считают украинцы.

Некоторые пользователи уже готовы объединяться, чтобы жаловаться на банк.

Отметим, что создатель "Монобанка" Олег Гороховский уже ответил всем комментаторам на своей станице в "Фейсбуке". Он объясняет, что если банк не получит процентов по кредитам и при этом выплатит проценты по депозитам у него будет убыток, снижение капитала и наказание от регулятора. Он понимает, что продолжать начислять проценты — плохо, но заявляет, что банк не может прекратить это делать, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками.

Ранее "Телеграф" писал, что переселенцам помогут из бюджета — ВПО могут подать на материальную помощь от государства. При этом пенсионерам-переселенцам выплатят по две тысячи гривен.