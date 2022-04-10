В кремль стучится дефолт, первый за 100 лет — Bloomberg

Внешний дефолт россии впервые в XXI веке кажется неизбежным

О том, что россию ожидает дефолт уже в ближайшее время, уже не сомневается никто с экспертов. Первый с 1917 года внешний дефолт рф выглядит "фактически неизбежным".

Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно изданию, неизбежная угроза внешнего дефолта появилась на фоне того, что Казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов с российских счетов в американских банках.

"Минфин приостановил выплаты долларовых долгов со счетов россии в банках США, усилив ограничения в отношении страны. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рубли вместо долларов", — пишут в агенстве.

Вторжения россии в Украину и введение санкций против агрессора аукнулось российским банкам, компаниям и олигархам, хотя изначально некоторые аналитики сомневались, что финансовая и политическая изоляция путинского режима позволит рф долго уходить от дефолта.

Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение года, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

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"Если россии не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", — заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

Последний дефолт в рф был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему был после революции в 1917 году.

Напомним, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций и поддержать курс рубля путин потребовал от Европы перевести все расчеты за газ в рубли. Уже 29 марта официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказался выплачивать российский газ в рублях. При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от россии. После ЕС от оплаты российского газа рублями отказались страны G7 и Япония.