Кто может получить помощь от государства во время войны и что для этого нужно

Государство продолжает заботиться о своих гражданах финансово даже в трудное время.

На протяжении всего военного положения в Украине планируется выплачивать государственную соцпомощь без необходимости подачи заявления на продолжение получения подобных выплат. Также в этот период войдет один месяц после отмены/прекращения военного положения.

Кто же может рассчитывать на бесперебойное финобеспечение от государства во время войны и сколько выплатят украинцам, сообщили в Минюсте Украины.

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Кому достанется?

Отдельные категории граждан, еще до войны получавших денежную поддержку от государства, могут рассчитывать на нее и сейчас. Более того, ее будут выплачивать благодаря автоматическому продлению, без подачи именной заявки на такое действие.

На выплаты могут рассчитывать:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери;

дети, над которыми установлена опека или забота;

тяжелобольные дети, не имеющие группы инвалидности;

лица, проживающие с лицами с инвалидностью I или II группы в результате психического расстройства;

дети, родители которых не платят алименты, не имеют возможности содержать детей или неизвестно где проживают (временная);

внутренне перемещенные лица для оплаты проживания, в том числе "коммуналки" (ежемесячная адресная);

неработающие лица, достигшие общего пенсионного возраста, но еще не имеющие права на пенсию.

Лица с инвалидностью с детства и дети этой категории также продолжают получать выплаты.

После того, как военное положение будет отменено, гражданам придется обратиться в местные органы соцзащиты, чтобы обновить документы, позволяющие государству начислять помощь.

Внутренне перемещенные лица: кому дадут деньги, а кому нет?

На дополнительные выплаты могут рассчитывать переселенцы из оккупированного Крыма или областей, где сейчас проводятся боевые действия. Последнее — при условии, если регион находится в списке, утвержденном Кабмином.

ВПЛ не получат помощь, если они получили свой статус до 24 февраля 2022 года в тех регионах, которые не входят в вышеперечисленный перечень. Однако если человек до этого имел ежемесячное адресное пособие для покрытия расходов на проживание, то он продолжит его получать.

Сколько насчитают и как?

Специалисты Министерства юстиции напоминают: лица с инвалидностью и дети могут рассчитывать на выплаты в размере 3000 грн/месяц, другие — 2000 грн/месяц.

Для того, чтобы получить помощь как ВПЛ, стоит стать на специальный учет, что позволит получить соответствующую справку. Также придется написать заявление на собственное получение помощи. Это можно сделать в ЦНАП того населенного пункта, где вы сейчас. Также обещают разрешить подачу подобных документов через "Дию".

Выплату обещают производить либо автоматически через Ощадбанк, либо на банковский счет (по стандарту IBAN), который будет указан получателем в соответствующем заявлении.

Напомним, что перед началом посевной кампании в Украине заверили, что отечественные аграрии могут рассчитывать на получение зарплат, пенсий и даже льгот, которые были назначены еще до войны.

Также мы писали о том, что делать пенсионерам-переселенцам для получения дополнительной помощи от государства.