Укр

Минэкономики призывает бизнес возвращаться к работе

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Минэкономики призывает бизнес возвращаться к работе Новость обновлена 18 апреля 2022, 10:07

Минэкономики Украины призвало всех представителей бизнеса, которые чувствуют себя в безопасности и обладают необходимыми мощностями, возвращаться к работе. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, сегодня бизнес – это исполнитель большой социальной функции. А сохранение и создание рабочих мест необходимо для стабилизации экономики Украины.

"Наша задача сейчас – вернуть бизнес (большой, маленький, средний) к работе. Мы уже сейчас благодарны крупным металлургическим предприятиям за то, что после наших визитов после решения точечных вопросов начали работать", — сказала Свириденко.

Тем предприятиям, которые подвергаются опасности во фронтовых районах, правительство предлагает программу релокации. Она предполагает помощь в помещении, подключении и расселении работников. По этой программе уже перевезено 400 украинских предприятий, из которых более 200 возобновили полноценную работу.

Для решения проблемы нехватки оборотных средств и кредитов Минэкономики модернизировало действующую государственную программу "5-7-9%". В частности, теперь все действующие субъекты хозяйствования имеют возможность получить кредит под 0% до 60 млн грн.

Для комфорта предпринимателей также был запущен процесс дерегуляции бизнеса.

"Мы упростили и убрали 500 необходимых разрешений, сейчас их только 50 – тех, за которыми государство осуществляет контроль. Мы не осуществляем рыночный надзор, кроме контроля за ценами на социально значимые товары и топливо, и все для того, чтобы бизнес свободно чувствовал себя и возвращался к работе", — отметила министр экономики.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что правительство выделило 200 млн грн на выплату компенсации за трудоустройство внутриперемещенных лиц.

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