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Доллар дорожает на "черном" рынке, а евро теряет в цене: свежий курс валют на 26 апреля

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Средний курс доллара для продажи в банках закрепился на уровне 31,5 грн Новость обновлена 26 апреля 2022, 10:09
Средний курс доллара для продажи в банках закрепился на уровне 31,5 грн

Колебания "черного" ранка валюты дают о себе знать

Доллар, чья стоимость для украинцев может резко измениться из-за продолжения войны, продолжает расти в цене на отечественном "черном" рынке. Так, за прошедшие сутки американская валюта при продаже подорожала на 5 копеек, а при покупке — на все 10.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Минфин", а также Нацбанка Украины.

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Согласно анализу, по состоянию на утро 26 апреля на "черном" рынке доллар США можно приобрести по цене 32,55 грн, а продать — за 32,8 грн. Евро выйдет чуть дороже: покупка — 35,650 грн, продажа — 36,050 грн.

О других валютах можно узнать из инфографики ниже:

Курс валют в Украине на черном рынке 26 апреля
Курс валют в Украине на черном рынке 26 апреля

Тем временем на межбанке стоимость американской валюты выросла до 29,8 грн за покупку и до 29,95 грн во время продажи.

Данные межбанка
Данные межбанка

Также слегка отличается от официального курса доллара и его цена в каждом из украинских банков.

Курс доллара в банках Украины 26 апреля
Курс доллара в банках Украины 26 апреля

Официальный же курс, установленный НБУ на 26 апреля, гласит, что курс валют выглядит в Украине следующим образом:

  • доллар — 29,25 грн;
  • евро — 31,44 грн;
  • польский злотый — 6,77 грн;
  • фунт стерлингов — 37,29 грн;
  • чешская крона — 1,28 грн;
  • российский рубль — 3,91 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно может пагубно повлиять на курс доллара, рекордно обрушив его. Среди предполагаемых причин есть и влияние войны в Украине, вернее недостача отдельных товаров на поставку за границу.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Валюта #Курс валют #Курс доллара
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