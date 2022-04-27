Ждать ли доллара по 35? Экономист озвучил свежий прогноз на лето

Украинцам следует приготовиться к не самым радужным сценариям

Стоимость доллара, которая, вероятней всего, слегка просядет в мае, уже летом может вновь взлететь до новых высот. Если российское вторжение не будет остановлено, а война продолжится, то гривну, вероятно, ожидает легкая девальвация.

Такими наблюдениями с "Телеграфом" поделился экономический эксперт Даниил Монин.

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По его мнению, сейчас курс валют очень чувствителен к любые изменениям экономики — тем более, в военное время. Пока стоимость американского доллара, как и спрос на него, будут формировать представители бизнеса, говорит специалист.

Даниил Монин уверен, что "помочь" доллару вырасти будет все больше увеличивающийся импорт. Это связано с тем, что Украина экспортирует на данный момент весьма ограниченное количество товаров, а предприятия продолжают находиться в фактической опасности разрушения от российских снарядов.

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Таким образом количество импортных товаров будет лишь увеличиваться, спрос на валюту — расти, соответственно, как и курс доллара. Если ситуация не изменится, говорит Монин, к лету гривна вполне может столкнуться с девальвацией.

По его прогнозам, цена американской валюты может взлететь до показателей 35 гривен/доллар.

Интересно, что совсем с другого ракурса на проблему смотрит аналитик Василий Невмержицкий. Этот специалист уверен, что ситуация с экспортом может обернуться в пользу гривны, а не доллара.