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В Украине появятся новые пенсионные выплаты: кто может оформить

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Пенсию при без вести пропавшем кормильце можно получить уже сейчас Новость обновлена 06 мая 2022, 07:55
Пенсию при без вести пропавшем кормильце можно получить уже сейчас

На выплаты в праве рассчитывать ближайшие родственники исчезнувшего

Война рекордно увеличила количество без вести пропавших украинцев, часть из которых была кормильцами своих семей. С связи с этим людям предлагают оформить пенсионные выплаты, которые помогут какое-то время обеспечивать членов семьи тех, чья судьба временно неизвестна.

Подробнее об этой процедуре рассказали в пресс-службе Минсоцполитики Украины.

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По состоянию на конец апреля в Украине насчитывалось более двух тысяч без вести пропавших человек. Часть из них содержала семью, члены которой теперь остались без финансовой поддержки. Именно её таким людям государство и хочет предоставить.

Кто такой пропавший без вести?

Человек, о местонахождении и здоровье котором ничего неизвестно, может быть подан в розыск своими родственниками. Как утверждает закон Украины "О правовом статусе пропавших без вести", именно в таком "положении" и оказывается разыскиваемый — с момента подачи заявления к правоохранителям.

Как оформить пенсию и кому разрешается?

После внесения вашего заявления в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) должен пройти месяц. Если до этого момента ваш родственник, считающийся исчезнувшим, не объявился, вы имеете право получить пенсию "по утрате кормильца".

Выплата подобных финансов проводится для таких родственников пропавшего без вести:

  • несовершеннолетних детей;
  • детей 18-23 лет, которые учатся на дневном стационаре (высшее образование);
  • детей до 23 лет, которые являются сиротами;
  • родителей или мужа/жены, в случае, когда они пенсионеры или имеют инвалидность;
  • мужа/жены (дедушки/бабушки, если нет родителя), которые не работают из-за ухода за ребенком в возрасте до 8 лет;
  • мужа/жены, родителей, если они из-за исчезновения родственника потеряли единственный источник средств.

Подобная пенсия выплачивается, пока статус человека пропавшего без вести не изменится. Чтобы оформить такую выплату, следует лично обратиться в Пенсионный Фонд, где вам расскажут, какие именно документы понадобятся. Это можно сделать как очно, так и онлайн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о принципе получения пенсий во время боевых действий. Мы рассказывали, как можно продолжить получать финвыплаты от государства, даже если вы являетесь внутренне перемещенным лицом.

Теги:
#Украина #Война #Выплаты #Пенсия #Пропавшие без вести
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