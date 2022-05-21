Включать ли печатный станок - эксперт дал советы как Украине преодолеть экономический кризис

Дополнительная денежная эмиссия поднимет цены и девальвирует гривну, но может спасти экономику

Агрессия россии против Украины нанесла огромный материальный ущерб нашей стране, по подсчетам НБУ каждое пятое предприятие экономики не работает, а почти 5 миллионов украинцев потеряли работу.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, если государство не предпримет срочных мер, то уже к концу году падение ВВП в Украине может составить около 30%. Чтобы этого избежать, государство должно пойти на другой шаг – увеличить денежную эмиссию, проще говоря напечатать много гривен.

"У нас все равно будет инфляция и рост цен по году в 15-20%, но если мы грубо говоря напечатаем деньги, мы сможем выдать их пенсионерам, безработным, организовать какие-то трудовые работы. Все эти деньги люди начнут тратить, мы создадим внутренний потребительский рынок, на который предприятия смогут продавать свои товары, выплачивать зарплату рабочим и платить налоги в бюджет. Да, таким образом мы получим рост цен скажем в 25-30%, но экономика будет работать, будет работа и зарплата у людей, налоги у бюджета", — говорит о преимуществах "печатного станка" Алексей Кущ.

В целом по словам нашего собеседника, если государство пойдет по этому пути потери от войны ограничатся 10-15% ВВП.

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