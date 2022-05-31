Не только зерно - чем Украина кормит мир и почему это должно помочь остановить Путина

По производству и экспорту некоторых продуктов Украина занимает первое место в мире, и стабильно входит в ТОП-5 по другим

Война с россией показала, что Украина для мира куда важнее, чем кажется. В первую очередь, речь идет об аграрной отрасли и продуктах ее производства. На Всемирном экономическом форум в Давосе президент Владимир Зеленский отметил, что разблокировка черноморских портов позволит сделать коридор на 22 миллиона тонн зерна и растительного масла.

Однако, как удалось узнать "Телеграфу", не только зерном Украина кормит этот мир. Далее подробно расскажем, без каких продуктов другие страны окажутся уже в этом году.

Зерно

Несомненно, основным экспортным продовольственным товаром Украины на мировом продовольственном рынке является зерно, которого в 2021 году было экспортировано 51,2 млн тонн на 12,344 млрд дол.

Порядка 20,1 млн тонн пшеницы были экспортированы из Украины, и основными его покупателями стали Египет, Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Турция, Марокко, Тунис.

Еще 5,7 млн тонн пришлись на ячмень и 24,7 млн тонн – на кукурузу.

Одним из крупнейших покупателей украинского зерна в прошлом году стала Турция, купившая на 76% больше пшеницы и в 11,4 раза больше кукурузы чем в 2020-м году.

А в целом по экспорту зерновых Украина стабильно входит в ТОП-5 мировых экспортеров.

Жиры и масло

На втором месте по объему агроэкспорта – жиры и масло животного и растительного происхождения, которых в 2021 году Украина вывезла на 7,037 млрд дол., экспорт только подсолнечного масла составил 5,1 млн тонн.

Вообще минувший год оказался весьма непростым для потребителей подсолнечного масла – с лета его цена начала резкий рост, приблизившись едва ли не до 100 гривен за 1 литр. В итоге Кабмин ввел госрегулирование цен на данный продукт.

Но не только готовое масло вывозят из Украины, на 2,435 млрд дол было вывезено подсолнечника и прочих плодов масличных культур.

В 2021 году Украина прочно удерживала 1-е место в мире по экспорту подсолнечного масла.

Мясо и субпродукты

Экспорт мяса и субпродуктов из Украины в 2021 году составил 845,6 млн дол, правда львиная его доля пришлась на мясо птицы – 259 тысяч тонн на 716 млн дол.

А вот импорт говядины и свинины в Украину стабильно превышает их экспорт, по свинине, например, эта разница в 10 раз.

Макароны и продукты из зерна

Немало заграницу вывозят и готовых украинских продуктов – на общую сумму 3,789 млрд дол. по итогам прошлого года.

Больше всего – на сумму 414,8 млн дол, по данным Госстата, приходятся на готовые продукты из зерна, правда какие именно продукты имеет в виду статистика, сказать сложно, ведь в самой Украине скажем каждая третья пачка макарон – импортная.

Молочная продукция, яйца и мед

На 378,5 млн дол в прошлом году Украина продала молочной продукции, яиц птицы и меда, правда в целом скажем производство молока продолжает снижаться, а импорт этих продуктов в Украину даже превышает экспорт.

Сахар и сладости

На 246,6 млн дол Украина экспортировала в 2021 году сахара и кондитерских изделий, импорт которых при этом составил 171,5 млн дол.

Однако несмотря на все эти показатели, блокада черноморских портов, установленная россией не позволяет производить экспорт в прежних объемах.

Более того, в самой рф не только активно похищают зерно на временно оккупированных территориях, но и говорят, что готовы открыть два коридора для выхода иностранных судов из украинских портов Черного и Азовского морей.