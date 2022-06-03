Речь идет о сотнях миллиардов: когда Украина получит конфискованные активы россии

По мнению экономиста, конфискованные у россиян средства Украина получит не раньше, чем через год

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину запад ввел жесткие экономические санкции против олигархов РФ, в результате чего они лишились своих средств и элитной недвижимости. Общая сумма конфискованного имущества по предварительным оценкам составляет около 540 млрд долларов, однако Украина сможет получить эти средства не так быстро, как хотелось бы.

Об этом рассказал известный украинский экономист Тимофей Милованов в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Милованов отметил, что в разных юрисдикциях российского Центробанка конфисковали около 300 млрд долларов, а общая сумма замороженных российских активов составляет примерно 540 млрд долларов.

"Для сравнения, дома, школы, дороги – разрушенная инфраструктура Украины – 100 млрд долларов. А общая сумма потерь Украины – это и будет более 500 млрд долларов", — сообщил экономист.

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По словам экономиста, Украина сможет получить эти средства на восстановление разрушенной оккупантами инфраструктуры через год-два. А на изменение законодательства для привлечения этих средств уйдет около 5-10 лет.

По оценкам Милованова, сумма активов российского бизнеса, который может быть конфискован благодаря санкциям, составляет сотни миллиардов долларов. И в Украине работа по конфискации активно ведется.

"Есть аналитические службы, которые работают. Правоохранительные службы работают. Я не могу обо всем говорить, каждую компанию проверяют, ищут настоящего владельца. Так когда-то делали и с банками. Сейчас службы находят настоящих владельцев по всем компаниям. А также составляют списки компаний, которые принадлежат россиянам...", — резюмировал Тимофей Милованов.

Напомним, что из-за войны против Украины западные страны арестовали десятки яхт российских олигархов, поддерживавших кровавого диктатора владимира путина. "Телеграф" составил рейтинг самых дорогих яхт, конфискованных у российских олигархов и топ-чиновников.

Ранее сообщалось, что в Европе наблюдаются отдельные проблемы с санкционным давлением на РФ. К примеру, все замороженные активы Центробанка России равны всего 24,5 млрд долларов, что составляет менее 1/10 мировых санкций против РФ.