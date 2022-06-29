Кредитные каникулы заканчиваются: что дальше?

По меньшей мере до конца сентября банки не могут накладывать никакие санкции на неплательщиков кредитов

В июне заканчиваются кредитные каникулы у большинства украинских банков. Что будет дальше с кредитами? Что делать, если платить кредит нечем? Как неуплата повлияет на ваш бизнес и вашу кредитную историю? "Телеграф" разбирался в ситуации.

До 1 июля украинские банки предлагают клиентам заплатить как минимум минимальный платеж по кредиту, поскольку трехмесячные каникулы закончились, передает delo.ua.

Что означали каникулы?

С введением военного положения в Украину государство ввело ряд смягчений по финансовым обязательствам. В частности, банкам запретили начислять штрафы и пеню на просроченные кредиты, поднимать ставку по существующим кредитам и разрешили внедрять кредитные каникулы.

Большинство банков дали возможность своим клиентам отсрочить выплаты по кредиту на три месяца: с 1 марта по 31 мая. То есть кредитные каникулы – это не отмена выплат по кредитам, а только их отсрочка.

Кто оставил кредитные каникулы?

В Приватбанке, Ощадбанке и Монобанке льготы по кредитам оставили за мобилизованными. То есть, если военный обратится в банк и предоставит документы, подтверждающие мобилизацию, то банк продлит кредитные каникулы.

Что будет с теми, кто не платит по кредиту?

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, запрет на штрафы и пеню для банков действует в течение военного положения и еще 30 дней после его завершения. На сегодняшний день Верховная Рада продлила действие военного положения до конца августа этого года. Следовательно, по меньшей мере до конца сентября банки не могут накладывать никакие санкции на неплательщиков кредитов.

В то же время с началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие банки, например Приватбанк, снизили ставки по кредитам, чтобы облегчить финансовое бремя своим клиентам. Теперь ПриватБанк будет возвращать предварительную ставку для тех клиентов, которые по окончании каникул не будут хотя бы минимально погашать кредит. Это означает, что если в июне процентная ставка составляла 1,7%, то в июле для неплательщиков ставка поднимется до "довоенных" 3,5% по карте "Универсальная". В других банках для добросовестных плательщиков также предусмотрены льготные условия.

Банкиры предостерегают от полной неуплаты кредитных долгов, ведь ни один из ныне действующих законов не избавляет от уплаты взятых на себя обязательств. По завершении действия запрета на санкции клиент вынужден будет заплатить всю сумму и использованного кредита и процентов, начисленных за весь период.

К тому же уплата хотя бы в минимальном размере кредитной ставки сохранит вам хорошую кредитную историю, откроет возможность получить новые кредиты или поднять кредитный лимит по вашей карте.

Если у вас нет финансовой возможности платить, то экономисты советуют обратиться в свой банк с просьбой о реструктуризации долга. Этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Для получения реструктуризации нужно будет предоставить документы о потере имущества, источниках дохода, смерти кормильца и т.д.

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Добавим, что государственный "Ощадбанк" обещает пойти навстречу клиентам, которые взяли кредит у банка до начала войны и по состоянию на данный момент не могут его вернуть. Напомним, в июне нардепы предложили списать кредиты на имущество, поврежденное войной.