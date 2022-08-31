Экономика никогда не готова к войне: Гетманцев рассказал, чего ждать украинцам

В первом полугодии Украина тратила на войну больше 40% бюджета страны

За время полномасштабной войны с россией Украина потеряла около 28% ВВП, что является самым высоким показателем за историю независимости государства. Однако общая экономическая ситуация, невзирая на все проблемы и весьма высокий курс доллара, не является критической. Более того — правительство делает намеки на вероятное затягивание военного конфликта, а, значит, экономику уже готовят к такому повороту событий.

О том, как сейчас обстоят дела с наполнением и тратами из госбюджета, в интервью "РБК-Украина" рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По словам политика, экономика любой страны никогда не может быть готовой к войне, ведь та всегда приносит с собой потери и различные риски.

Он подчеркивает, что в Украине, вероятно, продолжится падение показателя внутреннего валового продукта — до 33-35%. На это влияет и временная оккупация дополнительных территорий, и потеря общих активов, и проблемы с логистикой, и неопределенная ситуация на фронте. Также свое давление на экономику оказывают процессы миграции и безработица.

"Вместе с тем, если вы с вами сравним то, что у нас было в начале года и в начале войны, с тем, что есть сейчас, то выясним, что некий критический этап пройден, — отмечает Даниил Гетманцев. — Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики, конечно же, не до довоенных показателей, но имеем определенную стабилизацию".

Нардеп говорит, что Украина смогла экономически привыкнуть к новым условиям, которые диктуются военными действиями. Разумеется, чем больше будет затягиваться противостояние с рф, тем хуже станет ситуация в целом. Однако в этой "борьбе на истощение" наша страна обязательно получит свою победу.

"По первому полугодию у нас 42% расходов сводного бюджета шло на войну, где-то более 41% — на социалку, 8% — на обслуживание долга. Все остальное идет где-то на поддержание экономики, где-то на ЖКХ, другие программы, которые едва ли финансируются", — объясняет Гетманцев.

Главным приоритетом Киева была и остается армия, на нее будут выделяться все необходимые финансы, обещает чиновник. При этом он убежден, что дело не дойдет до сокращения наиболее чувствительных социальных расходов. Главное — вовремя привлечь внутренние ресурсы, а также иностранные источники доходов.

Ранее "Телеграф" разбирался, что нашей стране может дать проект планирующейся радикальной экономической реформы. В народе она уже получила название "10-10-10".