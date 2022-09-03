Пенсии военнослужащим: что будет с выплатами в случае повторного призыва
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Что нужно для назначения пенсии военнослужащим
Пенсионный фонд разъяснил украинцам нюансы с "военным пенсиями" и особенностями их начисления и выплаты.
Как сообщает пресс-служба ПФУ, данный тип пенсии назначается военнослужащим после увольнения со службы, однако их выплаты не прекращаются в случае, если они пойдут в армию повторно.
Для того чтобы продолжать получать выплаты, военнослужащему необходимо проходить службу:
- по призыву во время мобилизации, на особый период;
- по призыву резервистов в особый период;
- по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня освобождения.
Отмечается, что после увольнения со службы пенсии для этих военнослужащих будут пересмотрены с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, которое определяется по должности, занимаемой во время повторного увольнения.
Для того чтобы провести перерасчет пенсионных выплат, структура в которой проходил службу военнослужащий, должна предоставить ряд документов:
- денежный аттестат;
- справку о дополнительных видах денежного довольствия;
- расчет выслуги лет военнослужащего.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать пенсионерам в следующем, 2023 году, и что будет происходить с пенсионными выплатами.