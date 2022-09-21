Заявление путина взвинтило курс доллара в Украине

Курс доллара сильно вырос после слов кровавого диктатора

После заявлений президента рф владимира путина о частичной мобилизации и "референдумах" на оккупированных территориях Украины наличный курс доллара в нашей стране резко пошел вверх.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщает stranaua. По информации источника, на черном рынке он прибавил сразу 2 гривны, и достиг 44,61 грн/$ в полдень. К 14 часам ценник остановился на 44,0 грн/$, однако спрос на валюту по-прежнему высокий.

Кроме того, курс доллара рос с самого утра и в банках. К обеду он подскочил на 2 гривны и остановился на 45 грн/$. Продажу валюты по этой цене поставили ПУМБ, Аккордбанк и Поликомбанк (позднее цены немного упали до уровня 43-44,4 грн за $). Даже государственные банки отреагировали на происходящее и впервые подняли свои цены выше рекомендованных им 40 грн/$. Цена валюты в них доходила до 40,90 грн/$.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что только помощь Нацбанка поможет удержать курс доллара.

"Это определенно паника, вызванная заявлениями Кремля. И без того наблюдавшиеся девальвационные ожидания усилились в ожидании возможной эскалации военных действий. Необходима поддержка Нацбанка Украины, чтобы сбить спрос на валюту", — заявил Шевчишин.

Ранее банкиры рассказали, как снизить курс доллара и что для этого нужно. Финансист Сергей Фурса посоветовал украинцам не хранить доллары "под матрасом".