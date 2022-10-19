К октябрю Украина получила от США 8,5 млрд долларов финпомощи: на что потратили

Официальный Вашингтон регулярно выделяет дополнительные транши для поддержки нашей страны

Пока некоторые американские республиканцы предлагают сократить военную помощь Украине, официальные представители Белого Дома продолжают снабжать нашу страну финансово. За почти восемь месяцев полномасштабной войны нашему правительству было предоставлено прямую бюджетную поддержку на сумму 8,5 млрд долларов.

Данные по состоянию на октябрь 2022 года, а также направления, на которые были потрачены основные выделенные средства, опубликовали представители государственной организации USAID Украина. Конечно же, большинство денег отправились на финансирование социальных потребностей украинских граждан.

Самый большой "кусок" финпомощи — 2,5 млрд долларов — помог регулярно и беспроблемно получать ежемесячные выплаты украинским пенсионерам. Часть чуть поменьше — 2 млрд долларов — была потрачена на финансирование дальнейшего предоставления критически важных медуслуг, а также обычного лечения пациентов.

1,3 млрд долларов окупили стоимость ресурсов, задействованных для поддержки деятельности органов власти Украины, а также обеспечения получения необходимых услуг украинцами.

Финпомощь Украине от США на 1 октября 2022 года

Остальные суммы не настолько большие:

487 млн долларов — соцпомощь, которую получили 240 тыс. малообеспеченных семей, а также 480 тыс. людей с инвалидностью;

— соцпомощь, которую получили 240 тыс. малообеспеченных семей, а также 480 тыс. людей с инвалидностью; 472 млн — зарплата для 56,5 тыс. работников спасательных служб, ежедневно рискующих жизнью;

— зарплата для 56,5 тыс. работников спасательных служб, ежедневно рискующих жизнью; 406 млн — выплаты для 1,3 млн внутренне перемещенных лиц;

— выплаты для 1,3 млн внутренне перемещенных лиц; 385 млн — оплата труда для учителей, воспитателей, а также других работников образовательной сферы (всего 618 тысяч человек);

— оплата труда для учителей, воспитателей, а также других работников образовательной сферы (всего 618 тысяч человек); 281 млн — субсидии на оплату комуналки, которые смогли оформить 1,6 млн домохозяйств.

Напомним, что общая сумма равна 8,5 млрд долларов, и это — исключительно те деньги, которые предоставлялись Соединенными Штатами в качестве прямой бюджетной поддержки. Цифры подаются по состоянию на 1 октября 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские эксперты думают о вероятности сокращения военной помощи со стороны США и насколько подобный шаг со стороны команды Байдена возможен.