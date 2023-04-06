Тесный Zoom, но просторный ритейл: Минобороны попало в новый скандал с поставкой продовольствия для солдат

Минобороны пригласило производителей продуктов питания на Zoom-конференцию, чтобы поговорить об обеспечении ВСУ провизией. Но перед началом конференции отказало этим гостям в участии, объяснив это тем, что… и так много участников

После ряда скандалов с закупкой посредниками продуктов питания для Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам Минобороны все же решило включить в диалог непосредственно производителей. Производители были готовы предложить самые низкие цены для военных нужд.

Но Минобороны внезапно перед началом онлайн-встречи отказало этим участникам в присоединении к конференции и в результате снова попало в скандал.

"Тесный" Zoom

Заместитель главы Минэкономики Надежда Бегун тщательно и заранее разослала приглашения на Zoom-встречу, на которой должны обсуждать поставки продуктов питания для обеспечения военных нужд. Пригласили, в частности, производителей молочных продуктов, муки, круп и кондитерских изделий. Бегун продублировала объявления министерства, и производители уже надеялись, что их привлекут по крайней мере к процессу закупок. Но не тут-то было: накануне конференции организатор извинился и отказал гостям в участии.

"Минобороны обещало подключить нас к тому зуму 2 марта, где будут поставщики. Когда дело дошло до него, нас удалили с конференции, сославшись на то, что подключилось слишком много желающих и нет технической возможности подключить нас", — сообщил "Бизнес Телеграфу" Родион Рыбчинский, глава Ассоциации пищевой промышленности.

Минэкономики оправдывается за Минобороны

В письме, которое Минэкономики разослало производителям 1 марта (есть в распоряжении "Бизнес Телеграфа"), причина отказа была объяснена очень странно: "Что касается завтрашней встречи, сообщаем, что Минэкономики получило невероятно большое количество заявок на участие, а потому физически не сможет принять всех заинтересованных".

Тем же письмом ведомство объясняет, что процедура закупки Минобороны предусматривает проведение торгов на полный каталог продуктов питания без разделения на закупки отдельных позиций к нему. Мол, на это есть соответствующий приказ Минобороны от ноября 2019 года. Именно этот приказ не позволяет привлекать отдельных производителей к тендерам для нужд ВСУ, поскольку эти производители отдельных видов продукции не могут обеспечить поставки сразу всех продуктов питания. Если коротко, то отдельным приказом Минобороны регламентируется, что на солдатскую кухню должно быть закуплено все и сразу — от мяса и круп до маргарина и лаврового листа — у одного поставщика или производителя.

Также в "оправдательном" письме Минэкономики объясняется, почему невозможно разделение продуктов из каталога на разные тендеры. Оказывается, сделать такое распределение Минобороны мешает "невозможность планирования из-за непредсказуемости военной ситуации, отсутствия достаточного количества ресурсов, человеческих и материальных, которые позволили бы осуществлять оперативное оприходование поставленных продуктов у разных поставщиков по регионам при изменении дислокации личного состава". В переводе с чиновничьего на "человеческий" язык это означает, что в Минобороны нет людей в интендантской службе, которые бы современно, своевременно и качественно могли организовать питание солдат.

Как в Минобороны закупают продукты для ВСУ

Об этом подробно рассказал в своем сообщении министр обороны Алексей Резников еще в январе этого года. Из поста следует, что министерство заключило договоры на год с восемью поставщиками. В стоимость их услуг входит закупка продуктов всего перечня, доставка на место расположения воинских частей, а иногда – приготовление пищи военным.

"В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто действительно считает, что эта сумма является завышенной?" — спрашивает Резников в сообщении.

А яйца по 17 грн за штуку, которые ранее нашли СМИ в контрактах с поставщиками, г-н Резников назвал ошибкой руководителя подразделения закупок, которую он сделал при переводе штук в килограммы.

В конце января Минобороны избавилось от невнимательного начальника департамента закупок Богдана Хмельницкого, а вместе с ним и от заместителя министра Вячеслава Шаповалова — они были уволены. Об этом сообщила Анастасия Радина, председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики. А уже в марте в контрактах поставщика Минобороны ООО "Актив Компани" появились яблоки сомнительного качества по 51 грн за кг. То есть Минобороны вместо того, чтобы изменить подход к закупкам, в котором содержится корень коррупционного зла, ограничилось увольнением должностных лиц. Как говорится, вместо того чтобы вкусный борщ сварить, они тарелки местами меняют.

На беспилотники нужно зарабатывать не на картофеле

Производители убеждены, что нынешняя процедура закупки продуктов питания одной услугой у нескольких поставщиков полностью устраивает Минобороны.

"Для министерства так проще. Смысл я понимаю – посредники иногда берут на себя доставку продуктов. Берут на себя риски их удорожания, ведь соглашение с министерством заключается на год, а цены меняются в течение года. Особенно сейчас. Логика в этом есть", — рассказывает "Бизнес Телеграфу" президент "Укркондпрома" Александр Балдынюк.

Пищевикам непонятно другое: почему были случаи, когда к ним обращались посредники поставщиков Минобороны и просили снизить цены на продукты до определенного уровня.

"Нашим компаниям звонят посредники и говорят, мол, нам нужна продукция, но не дороже, чем… И мы соглашаемся", — говорит Балдынюк.

То есть посредник выигрывает свой тендер, и дальше начинаются уговоры производителей снизить цену на продукцию. Поэтому не понятно: какая маржа заложена для всех участников процесса?

"Потом по интернету бродят примеры тендеров по картофелю, который стоит 16-20 грн, а красная рыба — 10 грн за одинаковую единицу измерения… Ясно, что такую цену могла предложить компания, которая в сговоре с этим посредником. А на самом тендере могли быть манипуляции, — считает Александр Балдынюк. — Если не хватает денег на беспилотники, то ясно, что не на картофеле нужно зарабатывать. А чтобы у Минобороны не выходила рыба по 10 грн, яйцо — по 17 грн, картофель — по 20, а яблоки — по 51 грн, нужно отказаться от посредников между производителем и министерством".

По убеждению специалиста, привлечение к тендерам непосредственных производителей даст уменьшение конечной цены для военных.

"Мы можем довести цену на продукты до минимума, потому что в наших ассоциациях есть компании-производители. Они все конкурируют между собой и могут предложить самую низкую цену. Но мы заинтересованы в тендере на один тип продукции, а не на 240 сразу. К тому же производители сотрудничают с благотворительными фондами и имеют опыт ценовой конкуренции и доставки продуктов на фронт", — говорит Александр Балдынюк.

Прозрачную закупку продуктов для ВСУ блокирует сам министр обороны?

Чтобы Минобороны смогло приобщить производителей к закупкам, нужно полностью изменить существующую процедуру. Когда это будет сделано и как будут выглядеть новые, более прозрачные тендеры Минобороны (на момент выхода материала), ни в Минэкономики, ни в Минобороны "Бизнес Телеграфу" не ответили. Хотя, по нашей информации, в Минэкономики анонсировали такие изменения и обещали производителям в дальнейшем привлекать их к обсуждению процедуры закупок.

Между тем нардеп Анастасия Радина сообщила , что Алексей Резников фактически сорвал введение прозрачных процедур для отбора новых поставщиков продуктов питания для военных. А вместе с тем "принудило правительство разрешить Минобороны продлить действующие контракты еще до трех месяцев". По ее словам, премьер-министр поручил Минобороны до начала апреля провести новый отбор поставщиков питания для ВСУ по более прозрачным процедурам и заключить новые контракты. Радина говорит, что над рекомендациями по этим новым процедурам отбора в течение нескольких месяцев работала межведомственная рабочая группа под руководством министра экономики Юлии Свириденко вместе с представителями Минобороны.

Ритейл вместо посредников

Межведомственная группа Минэкономики рекомендовала Минобороны при закупках использовать упрощенную процедуру в Prozorro, а именно от закупки услуги, то есть всех продуктов одновременно с доставкой, перейти к закупке отдельных продуктов с доставкой. Вместе с тем установить предельные цены на наиболее распространенные продукты питания на уровне рыночных цен. Это для того, чтобы в тендерах могли поучаствовать… большие ритейл-сети. А для этого Минобороны должно было снять требование типа "на завтра поставить все 409 наименований продуктов из каталога".

Итак – ритейл-сети? То есть о производителях снова ни слова. А это значит, что в скором времени мы снова можем увидеть тот же самый дорогой набор продуктов для ВСУ. Но роль компаний-посредников будут выполнять торговые сети. И пока прямых производителей не привлекут к тендерам, будем снова и снова удивляться ценникам в закупках питания для ВСУ, где две сосиски "высшего сорта" могут стоить, как полкило мяса.