Ждем миллиардных вливаний: Евросоюз готовит очередную финпомощь для армии Украины, — Politico

Создание новой организации поможет в разы увеличить финансирование отдельных потребностей ВСУ

В Европейском Союзе рассматривают возможность создания специального фонда, деньги из которого будут направлены на содержание украинской армии. Несмотря на то, что Украина пока не является членом ЕС, временное действие такой структуры может охватывать следующие четыре года и включать в себя до 20 миллиардов евро.

Подробнее об этом пишет Politico. Как отмечают западные журналисты, фонд не будет платить напрямую за оружие, но поможет другим странам легче покрывать расходы по закупке и последующему пожертвованию Киева тяжелого оружия и снарядов.

Также отдельной частью расходов фонда может стать регулярно обучение украинских защитников за рубежом. Считается, что наличие подобной структуры эффективно усилит существующую стратегию ЕС. На это есть несколько причин:

Евросоюз возьмет на себя дополнительные обязательства, увеличив имеющиеся дотации Украине минимум в пять раз;

будет закреплено идеологическое изменение для Союза, в частности мирный проект ЕС. По всей вероятности, фонд поможет сделать стабильной концепцию субсидирования европейскими странами поставок оружия в зоны боевых действий.

Следует отметить, что сейчас подготовка к созданию фонда проводится через уже существующую организацию — "Европейский фонд мира". Предложение обещают более подробно рассмотреть уже в четверг, 20 июля, во время встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ЕС уже придумали достойный ответ россии на отказ продлевать зерновое соглашение в дальнейшем.