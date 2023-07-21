СМИ обвинили Алексея Чернышова из "Нафтогаза" в провале подготовки к отопительному сезону

В Украине нет ни достаточного объема природного газа в хранилищах, ни достаточного уровня добычи

За три месяца до начала следующего отопительного сезона в Украине нет ни достаточного объема природного газа в хранилищах, ни достаточного уровня добычи, ни гарантий поставки тепла в дома более 6 млн. жителей. При этом глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов мечтает об экспорте дефицитного газа и выкручивает руки громадам, ставя под угрозу прохождение зимы 2023/24 даже без участия российских ракет. В совокупности это указывает на то, что компания провалила подготовку к отопительному сезону, говорится в статье издания "Факты и комментарии".

Издание отмечает, что Чернышов в интервью СМИ заверил украинцев, что цена на газ для населения будет оставаться стабильной — 7,96 грн за кубометр голубого топлива вплоть до 30 апреля 2024 года. Но низкая цена — лишь отвлечение от вызовов, с которыми компания столкнется уже в ближайшее время.

В другом интервью Чернышов отмечает , что компания намерена закачать в хранилища газ на несколько лет вперед, но эти заявления, похоже, ничем не подкреплены, пишет издание. Согласно обзору о безопасности глобального рынка газа, обнародованному Международным энергетическим агентством (МЭА), с марта 2023 года и по состоянию на конец второго квартала Украина накопила в хранилищах всего лишь 1,5 млрд куб. природного газа (из них 0,72 – приобретено у коммерческих компаний). Теперь уровень запасов составляет 10,5 млрд кубометров, при том, что даже в 2022 году в августе запасы в хранилищах превышали уже 12 млрд кубов. Отмечается, что Украина намерена накопить 14 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона 2023/24 гг. То есть нужно найти где-то еще 2 млрд куб. м за три месяца – в то время, как за предыдущие 4,5 смогли найти всего 1,5, пишут авторы.

Авторы считают, что по состоянию на сегодняшний день подготовка к отопительному сезону со стороны "Нафтогаза" выглядит проваленной. При этом обстоятельства для "Нафтогаза" были условно благоприятными. "Речь идет о войне и потере большого количества промышленных потребителей газа. Из-за чего значительные объемы добытчики направили в хранилища. Но не со всеми могут договориться о цене. Несмотря на оптимистичные заявления Чернышова, эксперты рынка сомневаются в возможности существенно нарастить государственную добычу. То есть получается, что покупать придется за границей", — сказано в материале.

И вот при таких обстоятельствах в "Нафтогазе" говорят об экспорте газа. В то же время компания пролоббировала в правительстве поправку, согласно которой предприятия теплокоммунэнерго в принудительном порядке рассчитываются с ней за газ независимо от того, каковы долги потребителей, которые на сегодняшний день составляют 36 млрд грн. Это ставит под угрозу отопительный сезон в громадах с населением более 6 млн человек, заявили в Ассоциации городов Украины.

"Конечно, Чернышов при таких условиях может ставить перед собой "амбициозную цель" вывести "Нафтогаз" на прибыльность. Но какой ценой? Не инвестируя в добычу? Не закупая вовремя газ? Отжимая средства у местных теплокоммунэнерго в сговоре с правительством? Ведь выглядит, что таким образом "Нафтогаз" не только сам проваливает подготовку к отопительному сезону, но и тянет за собой на дно весь коммунальный сектор в стране. И это даже без ракетных обстрелов россии, которых удастся избежать только при успехах ВСУ на поле боя", — резюмирует издание.