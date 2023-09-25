Сяохуй подкрался к Пинчуку: китайцы позарились на главный бизнес "Интерпайпа"

Укргаздобыча распределила 4 млрд гривен. Виктору Пинчуку есть о чем подумать

Государственная компания "Укргаздобыча" в середине сентября провела серию тендеров ожидаемой стоимостью 4 млрд. грн. В общей сложности их было четыре: на поставку обсадных бесшовных труб диаметром 339,72 мм ; диаметром 177,8 мм и 127 мм ; диаметром 508 мм и насосно-компрессорных труб.

На самый большой из тендеров, с ожидаемой стоимостью 1,59 млрд грн, заявки подало три компании. ООО "Интерпайп Украина" украинского миллиардера, зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука, американская Vorex LLC украинского эмигранта Федора Закусило, и китайская Hunan Huge Trading Co., Ltd, которой владеют местные предприниматели Ван Сяохуй и Лю Ган.

Предложения раскрыли 18 сентября. Победителем по лоту №1 стал "Интерпайп Новомосковский трубный завод" с предложением 654 999 999,99 грн (на 1 коп. меньше, чем предложил Hunan Huge Trading), а по лоту №2 — Vorex. Компания предложила цену в 654,9 млн. грн.

Во втором тендере Пинчук в принципе не имел конкурентов, и оба лота забрали его компании "Интерпайп Нико Тьюб" (640,24 млн грн) и "Интерпайп Украина" (640,296 млн грн). Здесь финальная стоимость фактически равнялась ожидаемой "Укргаздобычей" — 1,281 млрд грн.

А вот в третьем тендере было настоящее сражение. "Интерпайп" на него не пришел, однако Vorex и Hunan Huge Trading заявились. Кроме них заявки подали еще три претендента: ООО "Торговый дом Трубоизокомплект" Вячеслава Гордиенко из Днепра, ООО "Торговая Трубная Компания" его земляка Андрея Лябогова и близкое к нему ООО "Ди-Прайм" из Житомира. Победителем стал Hunan Huge Trading с предложением в 289,9 млн. грн. И наконец в последнем из тендеров "большой четверки" у Пинчука снова не оказалось конкурентов, так что все лоты забрал "Интерпайп" с совокупным ценником в 663,75 млн грн. "Укргаздобыча" сэкономила всего 8,6 млн грн. Если подытожить достижения победителей на указанных тендерах, то доля "Интерпайпа" в целом равна 73,3% (2,6 млрд грн), Vorex LLC — 18,5%, Hunan Huge Trading Co., Ltd — 8,2%.

В теории эти цифры еще могут измениться, потому что "Интерпайп" откровенно не любит Vorex. Настолько, что в этом году компания Пинчука забросала исками хозяйственным судом Киева, пытаясь отменить закупку "Укргаздобычей" труб в Vorex. К примеру, по контракту от 16.03.2023 на 999 млн грн. "Ответчиком и Vorex заключен договор, нарушающий законные права и интересы не только истца ("Интерпайп Украина"), но и государства в целом, поскольку заключен с нарушением требований тендерной процедуры, несоблюдением принципов добросовестной конкуренции среди участников, открытости и прозрачности на всех стадиях закупок, недискриминации участников и равного отношения к ним; учитывая изложенный Договор должен быть признан судом недействительным" — указано в исковом заявлении. По другому делу иск к "Укргаздобыче" недавно подал "Интерпайп Нико Тьюб", требуя отменить решение, принятое 24 мая, о победе Vorex на тендере по поставкам труб на 659 млн грн. Так что вполне возможно, что компании Пинчука подадут очередной иск.

Vorex так же не любит "Интерпайп". Американская компания выступает дистрибьютором нескольких китайских производителей труб. Таких, как Hengyang Valin Steel Tube и Tianjin Pipe Corporation. В середине этого года "Интерпайп" инициировал введение почти 52% пошлин на китайские трубы, импортируемые Vorex. И тут Федор Закусило не выдержал. И пожаловался конгрессмену США. Избранный от Пенсильвании (именно там базируется Vorex) Майк Келли в середине лета пожаловался на это расследование в ВТО.

Конфликт несложно объяснить. "Укргаздобыча" много лет была крупнейшим кормильцем созданного Пинчуком колесно-трубного монополиста. Очень показательный скандал разразился в 2018 году. Его героем стал экс-первый заместитель гендиректора "Укргаздобычи" Александр Романюк. В 2018 году Генеральная прокуратура Украины в рамках уголовного производства №42017000000003090 пришла к выводу, что "при поддержке и путем материальной заинтересованности" Романюка, который до прихода в "Укргаздобычу" работал в компаниях Пинчука, "должностные лица комитета конкурсных торгов для победы в конкурсных торгах ООО "Интерпайп Украина". Правда, никаких проблем из-за этого "Интерпайп" так и не имел. Романюк за несколько лет и вообще пошел на повышение. В мае прошлого года он стал и.о. генерального директора" "Укргаздобыча", и занимал этот пост до января 2023 года. В перечне заказчиков "Интерпайп Украина" в Prozorro именно на эту государственную газодобывающую компанию приходится более 80% выигранных тендеров (18,2 млрд грн).

Vorex может быть еще более увлекательной компанией. Эта компания, прописанная в маленьком городке Эри в Пенсильвании рядом с местной Русской православной церковью, ничего не производит. "Укргаздобыча" через нее закупает китайские трубы. Закусило принадлежит еще одна американская компания — Liberty Tool International, которая начала поставки китайских труб предприятиям группы "Нафтогаз" еще в 2017 году. А уже в 2018 году компанию ей составила Vorex. При этом немногие знают, откуда взялся трубный трейдер Закусило с китайскими контрактами, и почему именно его полюбили в "Нафтогазе Украины" и подконтрольном ему "Укргаздобыче" так, что он стал поставщиком труб №2 после Пинчука. Возможно, потому, что Закусило имеет хорошо налаженные связи с высокопоставленными кураторами НАК "Нафтогаз Украины" и его дочерних предприятий.

Что касается Hunan Huge Trading, то этот контракт может стать для нее первым в Украине с 2019 года. Но для того, чтобы победить, Ван Сяохую и Лю Гану пришлось очень сильно снизить аппетиты и снизить стартовую цену почти наполовину: с 460,5 млн грн до 289,9 млн грн. Есть ли у этого предложения какая-то прибыль, вопрос. А сделано это было очевидно в расчете на создание практического кейса успешных поставок труб в Украину. Это позволит трейдеру рассчитывать на новые заказы.