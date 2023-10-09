Гулянка Коломойского: пока олигарх сидит в СИЗО, центр его нефтетрейдингового бизнеса перемещается в житомирское село

Игорь Коломойский неожиданно сблизился с селом Гулянка на Житомирщине.

В большой семье торговцев нефтепродуктами группы "Приват" Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их партнеров пополнения. На оптовый рынок продажи топлива по талонам и скретч-картам вышел новый игрок — ООО "Армерия ойл". И получился очень удачно. 5 октября 2023 на тендере ПАО "Винницаоблэнерго" на закупку дизеля и бензина эта компания выиграла 2 из 4 лотов: на поставку 630 000 л бензина А-95 (сумма — 37,17 млн грн) и 360 000 л дизеля (2 млн грн). Остальные два лота (480 000 л бензина и 280 000 л дизеля на общую сумму 44 млн грн) достались ЧП "Окко-Сервис", аффилированному с сетью АЗС Окко Виталия Антонова.

Конкуренции на торгах не было совсем. Создается впечатление, что компании просто разделили между собой лоты "по-братски". Почему на торги не пришли, например, WOG или "Укрнафта", можно объяснить условиями закупки. "Винницаоблэнерго" закупает нефтепродукты (с поставками до конца 2024 года) с послеплатой почти в полгода (180 дней). Такие условия обычно отпугивают от закупки "чужаков" (ибо при желании заказчик может заплатить и через 179 дней, а своим людям — хоть завтра). То есть "Винницаоблэнерго", которую контролирует экс-партнер Коломойского по энергетическому бизнесу Константин Григоришин, очевидно, хотела закупить топливо именно у этих компаний.

Если с "Окко-Сервис" все более или менее ясно (известна сеть АЗС, которая имеет неплохую репутацию и 358 АЗС по всей Украине, включая лоукост-заправки Chipo, из которых 26 — в Винницкой области), то по ООО "Армерия ойл" сразу возникают вопросы. Ибо эта неизвестная компания вышла на рынок несколько недель назад. Лицензию на оптовую торговлю горючим она получила в сентябре. Все объясняют документы компании.

"ООО "Армерия ойл" реализует топливные и скретч-карты бренда "Авиас". За ними "можно получать круглосуточно топливо на АЗС ООО "Армерия ойл" и партнеров. "Армерия ойл" проводит торговую деятельность на всей территории Украины и предоставляет возможность круглосуточной заправки автотранспортных средств на собственных АЗС ООО "Армерия Ойл" и партнеров (1536 АЗС), среди которых 45 АЗС в Винницкой области — такие данные указала компания в документах, которые Там же можно найти информацию о том, что ООО "Армерия Ойл" является не просто продавцом, а эмитентом топливных скретч-карт Авиас.

То есть, это уже второй новый эмитент скретч-картой "приватовской" сети. "Телеграф" уже писал о том, что в конце прошлого года продажами скретч-карт "Авиас" занялась компания "Интекс-инвест", единственным основателем и директором которой является житель Днепра Антон Посылаев. В октябре 2022 года компания получила право на использование торговой марки "Авиас" от ООО "Сорелла Оил". А в ноябре 2022 года — лицензию на оптовую торговлю горючим. Далее "Интекс Инвест" начал экспансию на топливном рынке, один за другим получая заказы на поставку бензина и дизеля госзаказчикам по топливным картам "Авиас". Всего с начала 2023 года компания подписала в электронной системе публичных закупок Prozorro более 7200 договоров на поставку нефтепродуктов. Общая сумма — более 1,5 млрд грн (такие данные приводит Clarity Project ).

АЗС системы "Авиас" — это самая большая в стране сеть. Ее контролирует группа "Приват" Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и младшие партнеры. Правда, за последнее время она заметно "похудела". И не только потому, что немало заправок осталось на оккупированных территориях. Сейчас в сеть входит около 1000 АЗС, работающих под брендами ANP, Авиас, Авиас Плюс, Sentosa Oil, ЗНП, Мавекс. А вот еще недавно подконтрольные "Привату" 537 заправок Ukrnafta от этой системы отсоединились, хотя "приватовские" структуры в тендерной документации этого "не замечают". Это стало следствием того, что пакет "Привата" в ПАО "Укрнафта" (около 43% акций) был национализирован государством, а в самой компании сменили менеджмент, уволив людей Коломойского. Правда, "Укрнафта" осталась со старыми талонами и скретч-картами "Авиас" на 115 млн. л горючего ориентировочной стоимостью до 5 млрд. грн., которые не может использовать.

Антон Посылаев — не чужой для "Привата" человек. Еще несколько лет назад он работал специалистом по внедрению IT-решений в ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск", которое Коломойский контролировал через компанию "Днеправиа". А отец Антона Посылаева — Сергей — работал коммерческим директором "Днеправиа". А вот в случае с ООО "Армерия Ойл" "приватовцы" спрятали концы в воду более профессионально. Владельцем этой компании является житель села Гулянка Житомирской области 1984 года рождения Сергей Ковальчук. О нем неизвестно почти ничего. Кроме того, что этот человек, не имея опыта ведения собственного бизнеса, в декабре 2021 года вдруг решила создать ООО "Армерия Ойл", и разместить его по адресу Житомир, ул. петрол" и "Престиж нефть"). А затем почти через 2 года "спящая компания" выходит на Prozorro и начинает получать один заказ на поставку топлива за другим.

Наверное, ответ на вопрос, зачем "Привату" еще одна компания, знает Игорь Коломойский, который 2 сентября 2023 года получил подозрение от СБУ и был арестован сроком на 2 месяца. 8 сентября (т.е. в день, когда "Армерия Ойл" получила лицензию на торговлю горючим), НАБУ арестовало доли в бизнесах, связываемых правоохранителями с Коломойским. "На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью свыше 3 млрд грн", — сообщили в НАБУ. Позже НАБУ направило в Высший антикоррупционный суд ходатайство о полноценном аресте этих активов, в перечень которых "Армерия Ойл", очевидно, не попала. И, наверное, как надеются в "Привате", не попадет, учитывая наличие у компании самодостаточного и независимого владельца из села Гулянка.