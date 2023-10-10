Кто меньше всех сделал для экономики страны: ответ украинцев удивил (опрос)

Граждане Украины не удовлетворены действиями власти в вопросах экономики

С 3 октября Национальный банк Украины ввел управляемую гибкость обменного курса валют, новая система направлена на реализацию государственной Стратегии смягчения валютных ограничений и должна усилить устойчивость украинской экономики. Однако большинство украинцев уверены, что власти недостаточно делают для борьбы с инфляцией и поддержки экономики, при чем неожиданно лидерами антирейтинга оказались Кабмин и Верховная Рада.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group. Так, на вопрос "По вашему мнению, достаточно ли делает украинская власть для борьбы с инфляцией", ответы респондентов были такими:

делает все, что может и даже немного больше — 3%

совершенно достаточно — 2,7%

скорее достаточно — 21%

скорее недостаточно — 34,7%

категорически недостаточно — 14,4%

вообще ничего не делает — 12,6%

трудно ответить — 11,6%

На вопрос, "Кто сделал самый большой вклад в поддержку украинской экономики с начала полномасштабного вторжения", украинцы в октябре ответили так:

западные партнеры — 74,7%

украинские волонтеры — 47%

украинский бизнес — 41,3%

украинское правительство — 4,8%

Верховная Рада — 1,4 %

трудно ответить — 11,9 %

Отвечая на вопрос, "Кто сделал самый маленький вклад в поддержку украинской экономики с начала полномасштабного вторжения", 66,7% респондентов указали на Верховную Раду. При этом 52,5% опрошенных считают, что это — украинское Правительство.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group. Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Ранее "Телеграф" разбирался, когда украинцам будет выгодно брать в долг у банков. Произойдет это при выполнении одного условия и не очень скоро.