Кто меньше всех сделал для экономики страны: ответ украинцев удивил (опрос)
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Граждане Украины не удовлетворены действиями власти в вопросах экономики
С 3 октября Национальный банк Украины ввел управляемую гибкость обменного курса валют, новая система направлена на реализацию государственной Стратегии смягчения валютных ограничений и должна усилить устойчивость украинской экономики. Однако большинство украинцев уверены, что власти недостаточно делают для борьбы с инфляцией и поддержки экономики, при чем неожиданно лидерами антирейтинга оказались Кабмин и Верховная Рада.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group. Так, на вопрос "По вашему мнению, достаточно ли делает украинская власть для борьбы с инфляцией", ответы респондентов были такими:
- делает все, что может и даже немного больше — 3%
- совершенно достаточно — 2,7%
- скорее достаточно — 21%
- скорее недостаточно — 34,7%
- категорически недостаточно — 14,4%
- вообще ничего не делает — 12,6%
- трудно ответить — 11,6%
На вопрос, "Кто сделал самый большой вклад в поддержку украинской экономики с начала полномасштабного вторжения", украинцы в октябре ответили так:
- западные партнеры — 74,7%
- украинские волонтеры — 47%
- украинский бизнес — 41,3%
- украинское правительство — 4,8%
- Верховная Рада — 1,4 %
- трудно ответить — 11,9 %
Отвечая на вопрос, "Кто сделал самый маленький вклад в поддержку украинской экономики с начала полномасштабного вторжения", 66,7% респондентов указали на Верховную Раду. При этом 52,5% опрошенных считают, что это — украинское Правительство.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group. Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).
Ранее "Телеграф" разбирался, когда украинцам будет выгодно брать в долг у банков. Произойдет это при выполнении одного условия и не очень скоро.