Банковская тайна: БЭБ и офис генпрокурора разбираются со схемами вывода имущества из Мегабанка

Владелец ликвидированного Мегабанка Виктор Субботин, который может быть причастен к дерзким схемам, до сих пор руководит стратегическим активом государства

Активы признанного в прошлом году неплатежеспособным Мегабанку привлекли внимание правоохранителей. Еще недавно это учреждение кичилось первоклассными акционерами. Большими пакетами акций владели ЕБРР и германский государственный фонд KfW. В 2009 году каждое учреждение купило по 15% банка. Однако фактически контролировал банк и руководил им через доверенных лиц харьковский бизнесмен Виктор Субботин, у которого было около 60% акций. Доправились до ликвидации. И теперь правоохранители разбираются с тем, как банк избавился от груды активов перед признанием его неплатежеспособным, и почему хотел завести в партнеры россиян.

Мегабанк всегда отличался. Не только крупными акционерами, но и умением его владельца приспосабливаться к любым политическим реалиям. Бывший

первый секретарь Харьковского городского комитета комсомола Виктор Субботин с 1992 года работал в банке "Господин". В 1996 он стал Мегабанком и постепенно перешел под контроль Субботина. Тот поддерживал тесные связи с многолетним руководителем одного из промышленных гигантов Харькова, ПАО "Турбоатом", Анатолием Бугайцом, который в 2006 г. стал нардепом от Социалистической партии Украины. Именно Бугаец посоветовал Субботина социалистке Валентине Семенюк — тогдашнему главе Фонда государственного имущества, владевшему 75% акций "Турбоатома", в качестве своего преемника. В 2005 году Субботин стал членом СПУ, а в 2007 — руководителем "Турбоатома".

В 2010 году, когда политическая ситуация изменилась, Субботин перешел в Партию регионов и стал депутатом Харьковского облсовета. А когда Янукович скрылся, Субботин вышел из ПР, и в следующем году уже баллотировался в Харьковский областной совет 7 от Блока Петра Порошенко, однако безрезультатно. А в 2020 году Субботин стал депутатом Харьковского областного совета — как ни странно, от партии "Слуга народа".

Виктор Субботин на 87-м дне рождения "Турбоатома". Фото "Украинских энергетических машин"

Однако его банк это все-таки не спасло. В 2022 году НБУ вывел "Мегабанк" с рынка. И однажды так совпало, что перед этим банк потерял немало ликвидных активов. Об этом постепенно становится известно из решений судов.

Последнее решение довольно свежее. Лычаковский суд Львова по подаче Офиса Генерального прокурора 5 октября наложил арест на почти полсотни принадлежащих Мегабанку объектов недвижимости и были выведены из него накануне введения временной администрации. По подсчетам "Телеграфа", их общая площадь — более 175 000 кв. м. Все арестованные активы находятся в Харькове и Харьковской области. Общая стоимость – почти 612 млн грн. В такую же сумму следователи оценили ущерб, нанесенный банку. Дело в том, что покупатели приобрели эту недвижимость у банка за его же за деньги. Да еще с рассрочкой оплаты.

Расследованием этой схемы сейчас занимается Главное следственное управление Государственного бюро расследований (при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора) в рамках уголовного производства №42019221430000469. А вдохновителем наложения ареста стал Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Именно его представитель в мае этого года подал заявление в правоохранительные органы о незаконных действиях с недвижимым имуществом Мегабанка.

Предварительные выводы следователей БЭБ обещают проблемы. Как Субботину, так и для чиновников Минфина, в 2017-2021 открывших Мегабанку кредитную линию на 30 млн евро для кредитования малых и средних предприятий. "Служебными лицами АО "Мегабанк", по согласованию и предварительному сговору с должностными лицами Министерства финансов Украины, с целью присвоения и завладения выделенными Министерством финансов Украины средствами... осуществлялось кредитование связанных (подконтрольных) с банковским учреждением и его бенефициарными владельцами юридических лиц, в том числе с признаками фиктивности, без залогового имущества, или оформлением залогов на несуществующее имущество или имущество по умышленно завышенной стоимости, без цели возврата этих средств, с последующим их использованием по собственному усмотрению и в собственных интересах, что повлекло за собой тяжелые последствия» — так звучит фабула этого уголовного производства.

Такое кредитование имело свои изъяны. Деньги постепенно заканчивались, а "свои" должники возвращать их не торопились. Так что Мегабанку пришлось привлекать партнеров с деньгами отовсюду, особенно не смотря на их происхождение. Так в Мегабанке в конце 2021 года появился новый акционер — скандальный нардеп Максим Ефимов (тот, что купил "вертолетную площадку Януковича" и оформил его на мать), которому отошло около 10% акций.

А впоследствии, по информации БЭБ, руководство Мегабанка вступило в сговор с латвийской Royal Pay Europe (против нее введены санкции на основании Указа Президента Украины и Решения СНБО Украины от 12.01.2023) и кипрской Startling Limited (введены санкции на основании Указа СНБО Украины от 10.03.2023).

Вместе с этими компаниями, которые в конце 2021 года разместили в Мегабанке вклады на 12 млн евро, представители бывшего менеджмента, как утверждают в БЭБ, "совершают завладение имуществом АО "Мегабанк", в том числе объектами недвижимого имущества в Харькове, а также осуществляют вероятное финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, путем уплаты налогов в бюджет страны агрессора".

О том, что Мегабанк стремительно избавляется от активов, стало известно в начале февраля 2022 года, когда у этого банка уже были заметные проблемы с ликвидностью. Тогда он передал в ипотеку указанным Royal Pay Europe и Startling Limited (их фактический владелец — россиянин Сергей Кондратенко, близкий к российскому букмекеру 1xBet, поддерживающему "героев СВО" ) ценную недвижимость в Харькове стоимостью почти 361 млн грн. В том числе 1800 кв. м по ул. Сумской, 39, в самом центре города, где находился офис Мегабанка. Это имущество "обеспечило обязательство" банка. В феврале 2023 года право собственности на все это имущество, по данным ФГВФЛ, было перерегистрировано на постороннего — Наталию Ивановну Джунь. Человек с таким же ФИО в 2017-2023 был руководителем телеканала НТН Дмитрия Фирташа, находящегося в санкционном списке СНБО. И такая связь не выглядит очень странной – по данным "Телеграфа", как минимум с 2021 года Мегабанк обслуживал почти все газосбытовые региональные компании Дмитрия Фирташа.

Здание Мегабанка на ул. Сумской, 39 в Харькове. Фото Харьков today

"Указанное событие является прямым нарушением норм действующего законодательства и отдельно специальных нормативных актов, которыми регулируется функционирование и деятельность государства во время действия военного положения в Украине", — отметили в ФГВФЛ.

Проблемы банка скапливались. И 3 февраля 2022 г. НБУ отнес Мегабанк к категории проблемных. А в июне и июле 2022 года правление Национального банка Украины приняло решение о признании Мегабанка неплатежеспособным, отзыве его банковской лицензии и ликвидации. Общая сумма требований кредиторов банка – более 8 млрд грн. Из них более 1 млрд грн — это требования "Турбоатома" (сейчас он называется "Украинские энергетические машины"), еще примерно полмиллиарда — долг перед Минфином.

Виктор Субботин с президентом Владимиром Зеленским на Днестровской ГАЭС. Фото "Украинских энергетических машин"

Битва за недвижимость, переписанную на Джунь, сейчас в самом разгаре. По данным "Телеграфа", новая владелица недавно подала иск в Дзержинский районный суд Харькова, требуя "устранения препятствий в распоряжении недвижимым имуществом". А вот война за активы, арестованные сейчас львовским судом, тянется с прошлого года — и пока идет не в пользу Мегабанка. По данным "Телеграфа", новыми владельцами этих активов стали малоизвестные компании — ООО "Крифтель", ООО "Харьковская овощная фабрика", ООО "Скай Фул", ЧП "Колома", ООО "Тея", ООО "Бильбао Компани". Все они оформлены на номинальных собственников-физлиц, которые у большинства приобрели активы банка за его же средства. И, по данным БЭБ, все они были связаны с Мегабанком.

Например, 26 ноября 2021 года ООО "Скай Фул" получило от Мегабанка кредит на сумму 1,49 млн евро со сроком возврата до 30.04.2031 под 8% годовых, и на эти деньги в тот же день купило у банка 948,8 кв. м недвижимости в центре Харькова на ул. Сумской, 39. А ООО "Крифтель" было создано 18 января 2022 года и зарегистрировано на никому не известную харьковчанку Ирину Ковалеву, а уже через 2 недели оно получило от Мегабанка кредит на 127 млн грн, который использовало на покупку его недвижимости — около 2 000 кв. по адресу Харьков, ул. Двадцать третьего августа, дом 61.

Большинство споров с указанными компаниями не доведено до конца, потому что ответчики добились их остановки до рассмотрения дела №640/12723/22. В ней Виктор Субботин лично судится с Национальным банком Украины с требованием признать противоправным и отменить его решение об отнесении Мегабанка к категории неплатежеспособных. Ранее он утверждал, что НБУ целенаправленно сделал все, чтобы закрыть Мегабанк, отказавшись предоставлять ему рефинансирование после полномасштабной агрессии. Пока что в этом деле НБУ с треском проигрывает. Решением Окружного административного суда Киева от 10 ноября 2022 года, оставленного без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 15 марта 2023 года, иск Субботина был удовлетворен полностью. Последняя надежда НБУ – на Верховный суд Украины, куда была подана кассация.

Здание Мегабанка на ул. Драгомировский, 10 в Харькове. Фото domik

Пока БЭБ и Офис Генпрокурора пытаются выявить, кто же мог стоять по этим дерзким схемам (в материалах дела фигурируют "неустановленные досудебным расследованием бывшие должностные лица АО "Мегабанк", действовавшие по предварительному сговору группой лиц с неустановленными должностными лицами компаний-покупателей недвижимости и другими "Телеграф" нашел признаки того, что выгодоприобретателем мог быть непосредственно Субботин. Например, ООО "Харьковская овощная фабрика" оформлена на Сергея Лунина, который в 2016-2018 был директором инвестиционного фонда "Слобожанщина". Этой компании отошло больше всего недвижимости — комплекс зданий на ул Драгомировской, 10 в Харькове площадью около 110 000 кв.м. Харьковской области Евгения Кушнарева.

Похожая история с другой малоизвестной компанией. ЧП "Колома", которому отошло около 1 700 кв м недвижимости банка, оформлено на студентку Харьковского экономического университета (с 2018 г.) Александру Кичату. Однако до нее директором этой компании был Александр Карпич. Он известен как многолетний менеджер группы Субботина, руководивший его структурами (такими как ООО "Конекс", "Интер-консалтинг", "Антей Бизнес-Л" и другие) как минимум с 2009 года.

Виктор Субботин принимает на заводе премьера Дениса Шмыгаля. Фото "Украинских энергетических машин"

Добавляет интриги тот факт, что Субботин до сих пор остается гендиректором "Украинских энергетических машин", которые, скорее всего, свои деньги, вложенные в Мегабанк, уже не получат. Потому что компания внесена вплоть до девятой очереди кредиторов как юридическое лицо, связанное с банком. "Украинские энергетические машины" подконтрольны государству, которое через Кабмин владеет более 75% акций этого предприятия. И украинские власти, похоже, этот менеджер вполне устраивает. Тот же менеджер, что судится с НБУ, завел деньги фактически государственного предприятия в свой собственный банк, который впоследствии лопнул и стал фигурантом уголовного производства.