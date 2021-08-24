Хотел привлечь внимание: в Киеве задержали облившего себя и флагшток "кровью" мужчину (фото)
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Вандалом оказался уроженец Запорожской области. Он задержан.
Полицейские задержали и доставили в отделение полиции правонарушителя, который во вторник, 24 августа, около 13:00 возле здания Киевской городской государственной администрации облил себя и флагшток краской.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на странице в соцсети Facebook.
На месте правоохранители выяснили, что к админзданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской.
"Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества", — говорится в информации.
Вместе с тем, в полиции не уточнили, к чему или кому именно вандал хотел привлечь внимание.
Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области 1987 года рождения.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса
Как сообщалось, 24 августа прямо во время парада ко Дню независимости Украины в центре Киева мужчина попытался совершить акт самосожжения.