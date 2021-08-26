Земельный магнат с 20 миллионами наличных: что известно про нардепа Александра Трухина, вероятно причастного к аварии с главным арбитром УАФ

Возможный виновник аварии является крупным владельцем недвижимости

Во время праздничных выходных в Киеве попал в аварию председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи. В его машину на въезде в Киев влетел автомобиль Audi, за рулем которой мог быть народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, сообщают СМИ .

Так, 23 августа в 15:45 в Дарницком районе столицы в авто, где вместе с Лучи находился его помощник Роман Лишень (вероятно переводчик) и водитель, врезался другой автомобиль. По данным УАФ, автомобиль Лучи в момент удара стоял на перекрестке и ждал зеленого сигнала светофора. После аварии Лучи и Лишень перенесли операции и остались в больнице, их состояние в УАФ охарактеризовали как средней тяжести.

Фото и видео этой аварии были обнародованы в Facebook на странице "Дтп. Киев. ЮА". В комментариях к сообщению пользователи отмечают, что водитель-виновник якобы мог находиться в нетрезвом состоянии.

Комментарии к сообщению о ДТП

Как рассказали "Телеграфу" однопартийцы Трухина, от комментариев по аварии нардеп отказывается. В пресс-службе политсилы реагировать на инцидент также отказались.

"Телеграф" обратился за комментарием к представителям правоохранительных органов. Изданию сообщили лишь, что по факту аварии открыли уголовное производство по ч.1 ст 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), однако ни о причастности нардепа, ни об алкогольном опьянении водителя информации не предоставили.

Александр Трухин — народный депутат и …

Мы решили поинтересоваться, кто такой Александр Трухин, и почему аварию, к которой он может быть причастен, пытаются скрыть. Открыв декларацию нардепа, некоторые вещи становятся понятны — он владеет огромным количеством объектов недвижимости.

В избранника есть квартира в Днепре, при этом он арендует еще одну квартиру на 120,6 кв. м. с паркоместом, а также снимает номер в гостинице "Киев" напротив Верховной Рады.

Помимо прочего, в декларации указано 118 участков в селе Андреевка на Полтавщине, оформленных по договору эмфитевзиса (право пользования чужим участком в сельскохозяйственных целях — Ред.). Общая площадь арендованных участков — почти 1 млн кв.м., в собственности находится еще более 120 тыс. кв.м.

Интересно, что нардеп не доверяет свои деньги банкам — наличными Трухин хранит более 20 млн. грн, однако это не помешало ему оформить кредит на более 700 тыс. грн.

В селе Андреевка на Полтавщине проживает менее 500 человек

После того, как Трухин стал нардепом, он сменил свой Porsche Cayenne 2014 г.в. на свежий Volkswagen Toureg (2018). Правда, официально депутат авто арендует у фермерского хозяйства "Экодобробут", учредителем которого... он сам и есть. Также является основателем ряда агрофирм в Полтавской области.

Как сообщалось "Телеграф", ранее еще одна резонансная авария произошла в центре Николаева, где фура снесла прокурорку прямо на "зебре". В результате ДТП пострадавшую отвезли в больницу.