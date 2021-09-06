В историю с избиением таксистом иностранки в Киеве вмешалась полиция

История с избиением получила продолжение.

В Киеве водитель такси отвез двух женщин к отелю на улице Госпитальной, а затем побил одну из них. Теперь ему готовят подозрение в совершении преступления.

Об этом проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что о происшествии правоохранители узнали в ходе мониторинга публикаций в социальных сетях, после чего они опросили пострадавшую и свидетелей, а также проверили записи с камер наблюдения.

Спустя некоторое время злоумышленник был найден и доставлен в отделение. Ним оказался мужчина 1972 года рождения, родом из Луганской области.

Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Если вина мужчины будет доказана, ему светит до 5 лет ограничения свободы.

Журналистка Ольга Немцева, которая обнародовала изначальный пост, отреагировала на событие и поблагодарила всех, кто помог с распространением информации. Также она уточнила, что женщины остановились в отеле "Royal Olympic Hotel", а не "Президент", как она сообщала ранее.

Кроме того, она указала, что женщины приехали из Британии и Турции, а не из Италии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожской области 38-летний мужчина длительное время "кошмарит" несовершеннолетнюю девочку, угрожает ей, а однажды даже избил ее одноклассника. Полицейские с неадекватным местным жителем почему-то сделать ничего не могут.