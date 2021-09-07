На строительстве элитного небоскреба в Киеве погиб человек (фото 18+)

Трагедия произошла в Голосеевском районе столицы.

В юго-западной части Киева на улице Антоновича, 136 с недостроенного здания упал строитель. Мужчина погиб на месте — прибывшие медики констатировали смерть.

Об этом сообщает Телеграм канал ДТП Киев.

На Антоновича, 136 упал строитель. На Антоновича 136 погиб строитель. В Киеве строитель упал с небоскреба.

Согласно информации — на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить причины трагедии. Недостроенное здание находится возле метро "Палац "Україна" в Голосеевском районе.

Согласно информации из отрытых источников, на улице Антоновича по этому адресу строят элитный жилой тридцатитрехэтажный небоскреб А136, стоимость квадратного метра в котором — 79 603 грн, а цена на квартиру стартует от 4,4 млн гривен. Застройщик — группа компаний DIM. Ввести в эксплуатацию дом должны в первом квартале 2022 года.

За последнее время это не первый случай гибели людей на строительстве в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области в селе Фонтанка двое рабочих погибли при установке кондиционера. Они сорвались с высоты третьего этажа, а сверху упала металлическая конструкция.