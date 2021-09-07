Укр

На строительстве элитного небоскреба в Киеве погиб человек (фото 18+)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Проект строительства небоскреба. Новость обновлена 07 сентября 2021, 13:27
Проект строительства небоскреба.

Трагедия произошла в Голосеевском районе столицы.

В юго-западной части Киева на улице Антоновича, 136 с недостроенного здания упал строитель. Мужчина погиб на месте — прибывшие медики констатировали смерть.

Об этом сообщает Телеграм канал ДТП Киев.

На Антоновича, 136 упал строитель.
На Антоновича, 136 упал строитель.
На Антоновича 136 погиб строитель.
На Антоновича 136 погиб строитель.
В Киеве строитель упал с небоскреба.
В Киеве строитель упал с небоскреба.

Согласно информации — на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить причины трагедии. Недостроенное здание находится возле метро "Палац "Україна" в Голосеевском районе.

Согласно информации из отрытых источников, на улице Антоновича по этому адресу строят элитный жилой тридцатитрехэтажный небоскреб А136, стоимость квадратного метра в котором — 79 603 грн, а цена на квартиру стартует от 4,4 млн гривен. Застройщик — группа компаний DIM. Ввести в эксплуатацию дом должны в первом квартале 2022 года.

За последнее время это не первый случай гибели людей на строительстве в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области в селе Фонтанка двое рабочих погибли при установке кондиционера. Они сорвались с высоты третьего этажа, а сверху упала металлическая конструкция.

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