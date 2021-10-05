Укр

QR-коды в кафе и ограничения с проездом: Кличко рассказал, какие COVID-ограничения могут ввести в Киеве

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Киевлян могут обязать получать QR-коды для посещения кафе Новость обновлена 05 октября 2021, 09:55
Киевлян могут обязать получать QR-коды для посещения кафе

За выполнением эпидправил будут наблюдать правоохранители

В Киеве планируют ввести новые карантинные ограничения, связанные с ростом заболеваемости COVID-19. Контроль за их выполнением планируют возложить на полицейских и сотрудников местной Муниципальной варты.

Такими планами на ближайшее время поделился мэр столицы Виталий Кличко в интервью изданию "РБК-Украина".

По словам политика, специалисты начали разработку новой эпидемиологической стратегии в Киеве сразу после объявления "желтой" зоны в Украине. Сейчас проводится анализ опыта других государств, чтобы ужесточить ограничения, но без нарушения прав или законов.

Среди новшеств, которые могут ожидать киевлян, Виталий Кличко озвучил вероятное введение QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, как "пропусков" на массовые мероприятия, в ресторан или кафе и другие общественные места.

"Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте", — отметил чиновник, подчеркивая, что пока все предложения остаются лишь на уровне идей.

Также Кличко призвал жителей и гостей столицы быстрее вакцинироваться. По словам политика, иммунизация населения является единственной альтернативой очередному локдауну как в Киеве, так и в стране.

"99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом – это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет", – подчеркнул Виталий Кличко.

На вопрос, планирует ли городская власть сделать вакцинацию населения "принудительной", мэр ответил прямо: вопрос ставят жестко. При этом он подчеркнул, что получать прививку людей не заставляют, хотя рабочий процесс и хотят запустить так, чтобы невакцинированные работники свои обязанности выполнять не смогли.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 октября, в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч больше, чем сутками ранее. Как информирует "Телеграф", после значительного спада, который наблюдался днем ранее, количество новых больных резко подскочило.

Теги:
#Украина #Виталий Кличко #Киев #Карантин #Коронавирус #Covid-19
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