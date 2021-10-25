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"Больных много, и они задыхаются": что на самом деле творится в ковидном отделении (эксклюзивные фото и видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Киевская больница №3 Новость обновлена 25 октября 2021, 14:40
Киевская больница №3

Большинство госпитализированных не привиты от коронавируса

В больницы Киева попадает все больше пациентов с коронавирусом и значительно растет число тех, кто нуждается в кислороде. Убивает тот факт, что практически все, кто попал в госпиталь с COVID-19, не имели прививки от этой болезни.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала больная коронавирусом пациентка под одной из столичных больниц.

По словам женщины, в коронавирусном отделении Киевской городской клинической больницы №3 все поступившие пациенты — без прививок от COVID-19. Состояние их здоровья весьма плачевное.

"Я спрашивала у людей, которые поступали в отделения — привитых нет. Состояние ужасное, молодняк где-то от 40 до 50 задыхается. Два дня назад умерла бабушка ночью, старикам вообще ужас. И никто не прививается от коронавируса", — сообщила женщина.

Также она добавила, что все непривитые пациенты — "тяжелые" и весьма категорично заявила, что тех врачей, которые призывают отказываться от прививок от коронавируса, "нужно стрелять".

Отметим, что женщина также болеет коронавирусом, однако переносит его в легкой форме, однако в этом отделении лечат ее маму — она в тяжелом состоянии.

К слову, большого ажиотажа у стен этой больницы Киева наш корреспондент не заметил. Кареты скорой помощи припаркованы в разных углах территории, наплыва больных коронавирусом на момент выхода новости не наблюдалось.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове коронавирусные больницы и крематории не справляются с нагрузкой. Появились соответствующие видео.

Теги:
#Киев #Больница #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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