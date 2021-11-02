Украинцам помогут загрузить ковид-сертификаты в "Дию": куда обратиться за помощью

В Киеве открыли уже два таких пункта подкримки

В Киеве заработали сразу несколько пунктов поддержки "Дии", где гражданам, у которых возникают проблемы с работой приложения, помогут с получением COVID-сертификатов.

Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Первые два пункта поддержки "Дии" уже появились на Центральном железнодорожном вокзале и в ТЦ River Mall.

Первый из них расположен по адресу пл. Вокзальная, 1.

Центр поддержки "Дии" появился на железнодорожном вокзале

Второй центр поддержки "Дии" ищите по адресу Днепровская набережная, 12.

Центр поддержки "Дии" появился на Днепровской набережной

Здесь гражданам, получившим прививки от коронавируса, помогут сгенерировать сертификат вакцинации в приложении или на портале "Дия".

Еще два других пункта поддержки "Дии" должны появиться в столице уже в ближайшее время, однако их адреса пока неизвестны. Об их расположении должны сообщить в ближайшие несколько дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что получить COVID-сертификат в приложении "Дия" стало гораздо проще — крутить лицом больше не нужно.

Также сообщалось, какие документы необходимы для получения COVID-сертификата в "Дие".