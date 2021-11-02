Украинский телеведущий сокрушается, что его не пустили в супермаркет: что произошло (видео)

Ведущий Макс Назаров заявляет, что охрана супермаркета отказалась верить, что он получил первую дозу вакцины

Украинский телеведущий Макс Назаров, настоящее имя которого Назар Диордица, заявил в эфире телеканала "НАШ", что его не пустили в супермаркет из-за отсутствия сертификата о вакцинации.

По его словам, на входе в магазин его попросили предъявить COVID-сертификат, которого у него не было.

«Условно, я получил первую дозу вакцины, и сертификата у меня пока нет», — рассказывает телеведущий.

Далее, рассказывает Назаров, его попросили предъявить ПЦР-тест, а после этого – справку о наличии антител. Ни одного документа у него не было. И, соответственно, зайти в супермаркет, отмечает ведущий, он не смог.

Отметим, Макс Назаров получил известность после того, как стал телеведущим в 2015 году, когда пришел работать на телеканал NewsOne. До 2018 года он работал ведущим политических шоу на телевидении и на развлекательном радио. Позже он в интервью на YouTube канале Анатолия Шария рассказал, почему ему пришлось выбирать одну должность. С 2018 года он работает на телеканале "НАШ", где в своих эфирах он иронизирует над сторонниками пятого президента Петра Порошенко, насмехается над «слугами народа» и скандалит с другими гостями своих шоу. Назаров известен также тем, что его исключили из совета общественного контроля НАБУ из-за накрутки голосов.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о правилах для посещения магазинов в "красной карантинной" зоне. В частности, свободно посещать можно продуктовые магазины, АЗС, банки, почту, аптеки и ветклиники. Остальные общественные места можно посещать только при наличии COVID-сертификата.

Также мы писали, что даже после первой дозы вакцины против коронавируса можно посещать различные общественные места — какие документы требуются для этого.