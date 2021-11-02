Укр

Цена за правду: известного врача-инфекциониста уволили из больницы в Киеве

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Евгений Дубровский
Евгений Дубровский

Врач заявил о давлении "сверху".

Украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский, который ранее критиковал систему сертификатов вакцинации от коронавируса, потерял работу в самый разгар эпидемии.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"Говорить правду в нашей стране сложно. Этот день настал. Мне сказали написать заявление по собственному желанию, по-хорошему, и уволили из больницы", — написал он.

По его словам, руководство Киевской клинической больницы № 4 отказалось рассматривать любые варианты дальнейшего сотрудничества.

"Насколько это разумно, в такой сложный период сокращать и так, критически недостающие, кадры? Судить не мне. Однако, иллюстрация ситуации налицо: Украина продолжает терять медиков в стационарах, процесс продолжается", — добавил Дубровский.

Он отметил, что проработал в медучреждении более 10 лет и не просит сочувствия или защиты, а также не намерен покидать свою сферу деятельности.

Что именно стало причиной для увольнения он не уточнил.

Напомним, ранее Дубровский утверждал, что иммунитет переболевших COVID-19 людей может "держать оборону" против повторного заражения, а также отмечал, что эта защита будет долгосрочной.

Теги:
#Киев #Коронавирус #Covid-19 #Евгений Дубровский
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