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Перекрывают улицы: в Киеве митингуют противники вакцинации от COVID (эксклюзивные фото, видео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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На протесте многие участники - без масок Новость обновлена 03 ноября 2021, 09:46
На протесте многие участники - без масок

Среди требований участников митинга — отмена карантинных ограничений и обязательной вакцинации.

Вакцинация от коронавируса, которая наименее популярна среди жителей Западной Украины, заставляет противников прививок выходить на протесты. Так, под зданием Верховной Рады в Киеве собрались антивакцинаторы с разных городов Украины, чтобы высказать свое мнение. 

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. 

Протестующие держат плакаты с надписями "Скажи нет COVID-геноциду", "Мое тело. Мой выбор. Мои права" и подобные. 

Протест против вакцинации в Киеве проходит несмотря на дождь
Протест против вакцинации в Киеве проходит несмотря на дождь
На протест приехали противники вакцинации с востока Украины
На протест приехали противники вакцинации с востока Украины
Противники вакцинации используют модифицированный феминистический лозунг
Противники вакцинации используют модифицированный феминистический лозунг
Протестные плакаты против вакцинации
Протестные плакаты против вакцинации
Кроме вакцинации вспомнили и про тарифы
Кроме вакцинации вспомнили и про тарифы

Участники митинга настаивают — отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации нарушает их трудовые и конституционные права. Одна из протестующих сообщила, что готова проверяться, но за счет предприятия и не хочет вакцинироваться, поскольку она здорова: "У меня иммунитет, я здоровый человек, зачем мне нужно ослаблять свой иммунитет?". 

Как рассказала женщина, их оставили без заработной платы. 

Антивакцинаторов также не устраивает вероятность прививок для детей
Антивакцинаторов также не устраивает вероятность прививок для детей
Вакцинация должна быть выбором, настаивают протестующие
Вакцинация должна быть выбором, настаивают протестующие

Протестующие, чтобы добиться своего, начали перекрывать столичные магистрали. Так, временно ограничено движение по улице Грушевского и нескольким перекресткам в центре Киева.  

Несколько десятков протестующих переходят перекресток, чтобы заблокировать движение
Несколько десятков протестующих переходят перекресток, чтобы заблокировать движение
В "ловушке" оказались несколько машин
В "ловушке" оказались несколько машин
Антивакцинаторы в Киеве блокируют центральные улицы
Антивакцинаторы в Киеве блокируют центральные улицы

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине список профессий с обязательной вакцинацией будет пересмотрен несколько раз — в перспективе кроме учителей и депутатов в него войдут сотрудники коммунальных служб. 

Также Минздрав опубликовал перечень состояний при которых нельзя вакцинироваться. Они могут дать официальную отсрочку от прививки от коронавируса

Теги:
#Киев #Протест #Коронавирус #Covid-19
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