Перекрывают улицы: в Киеве митингуют противники вакцинации от COVID (эксклюзивные фото, видео)
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Среди требований участников митинга — отмена карантинных ограничений и обязательной вакцинации.
Вакцинация от коронавируса, которая наименее популярна среди жителей Западной Украины, заставляет противников прививок выходить на протесты. Так, под зданием Верховной Рады в Киеве собрались антивакцинаторы с разных городов Украины, чтобы высказать свое мнение.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.
Протестующие держат плакаты с надписями "Скажи нет COVID-геноциду", "Мое тело. Мой выбор. Мои права" и подобные.
Участники митинга настаивают — отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации нарушает их трудовые и конституционные права. Одна из протестующих сообщила, что готова проверяться, но за счет предприятия и не хочет вакцинироваться, поскольку она здорова: "У меня иммунитет, я здоровый человек, зачем мне нужно ослаблять свой иммунитет?".
Как рассказала женщина, их оставили без заработной платы.
Протестующие, чтобы добиться своего, начали перекрывать столичные магистрали. Так, временно ограничено движение по улице Грушевского и нескольким перекресткам в центре Киева.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине список профессий с обязательной вакцинацией будет пересмотрен несколько раз — в перспективе кроме учителей и депутатов в него войдут сотрудники коммунальных служб.
Также Минздрав опубликовал перечень состояний при которых нельзя вакцинироваться. Они могут дать официальную отсрочку от прививки от коронавируса.
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