Плавучий ресторан вспыхнул на Днепре в Киеве: фото и видео тушения впечатляют
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 146
На месте происшествия работало два десятка спасателей
Поздним вечером 11 ноября в Киеве вспыхнул один из популярных среди посетителей ресторанов на воде. Ликвидация пожара заняла около часа.
Подробности случившегося сообщает служба ГСЧС Украины в Киеве.
По информации спасателей, они получили сообщение о возгорании около половины девятого вечера. Сам инцидент произошел неподалеку Венецианского моста, на проспекте Броварском.
Огонь бушевал довольно сильно, угрожая перекинуться на крышу здания. Пожарным пришлось воспользоваться специальными катерами, из которых и происходила значительная часть ликвидации возгорания.
Локализовать огонь удалось на достаточно большой территории — около 160 квадратных метров. Полная ликвидация пожара заняла у спасателей около получаса — они закончили в 21:41..
Всего на месте чрезвычайного происшествия работало два десятка спасателей. Они использовали четыре единицы различной техники.
Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. Зато, к счастью, обошлось без жертв. Остальные детали будет устанавливать следствие.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на днях пожар на набережной наблюдали также и одесситы. В городе сгорел один из ночных клубов, владелец которого уверен, что произошел поджог.
- Дата публикации
-
- Категория
-