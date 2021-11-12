Плавучий ресторан вспыхнул на Днепре в Киеве: фото и видео тушения впечатляют

На месте происшествия работало два десятка спасателей

Поздним вечером 11 ноября в Киеве вспыхнул один из популярных среди посетителей ресторанов на воде. Ликвидация пожара заняла около часа.

Подробности случившегося сообщает служба ГСЧС Украины в Киеве.

По информации спасателей, они получили сообщение о возгорании около половины девятого вечера. Сам инцидент произошел неподалеку Венецианского моста, на проспекте Броварском.

Пожар случился поздним вечером

Огонь бушевал довольно сильно, угрожая перекинуться на крышу здания. Пожарным пришлось воспользоваться специальными катерами, из которых и происходила значительная часть ликвидации возгорания.

Работали на специальных катерах

Локализовать огонь удалось на достаточно большой территории — около 160 квадратных метров. Полная ликвидация пожара заняла у спасателей около получаса — они закончили в 21:41..

Всего на месте чрезвычайного происшествия работало два десятка спасателей. Они использовали четыре единицы различной техники.

Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. Зато, к счастью, обошлось без жертв. Остальные детали будет устанавливать следствие.

Было задействовано 20 спасателей

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на днях пожар на набережной наблюдали также и одесситы. В городе сгорел один из ночных клубов, владелец которого уверен, что произошел поджог.