Кличко перекроет мост Патона на два месяца, чтобы избежать его обрушения, - политолог

Ремонт моста не будет капитальным

Мост Патона в Киеве с понедельника, 29 ноября, будет перекрыт на два месяца для проведения срочных ремонтных работ. Такое решение приняли в команде мэра Киева Виталия Кличко, передает политолог Сергей Быков.

«Сообщается, что мост реально может рухнуть в любой момент, похоронив десятки и сотни людей. Потому и потребовались такие срочные меры», — отметил в Facebook эксперт.

При этом ремонт моста не будет капитальным, сообщил Быков.

«Но можно начать и с малого. Ведь совсем недавно сеть облетело видео с отваливающимися от моста фрагментами конструкции. Судя по всему, это и послужило причиной экстренного закрытия», — написал он.

У Кличко предложили варианты «комфортного объезда», которые позволят киевлянам пересекать Днепр, несмотря на перекрытие. Для этого предлагается воспользоваться двумя соседними мостами. Чтобы попасть на Дарницкий мост, на правом берегу надо будет двигаться по Надднепрянскому шоссе, а на левом — или через Харьковское шоссе, или через Березняковскую, а затем — через Радзиня.

В случае объезда через мост Метро двигаться по правому берегу предлагается по Набережному шоссе, а по левому — через Сверстюка и Броварской проспект.

Схема объезда

"Впрочем, никто не запрещает воспользоваться также Южным или Северным мостами, составив компанию жителям Харьковского и Троещины", — добавил Быков.