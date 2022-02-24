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Украинская армия сбила три вертолета РФ на подлете к Киеву (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Техника противника терпит поражение Новость обновлена 24 февраля 2022, 13:25
Техника противника терпит поражение

Украинские военнослужащие хорошо держат оборону

Украинская армия уничтожает боевую технику российской армии, которая используется для нападения на мирные города Украины. Из последних хороших новостей — уничтожение сразу нескольких боевых вертолетов неподалеку от Киева.

Подробности сообщают замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко и пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

По словам Геращенко, система противовоздушной обороны столицы смогла "разобраться" сразу с тремя единицами летающей техники. Вертолеты пытались добраться к аэропорту "Антонов", что находится вблизи поселка городского типа Гостомель.

Позже он добавил, что в аэропорту пытался высадиться российский военный десант, поэтому сейчас на участке ведутся бои.

Также один из вертолетов российской армии, "птичка" "Ка-52", была подбита на подлете к Межигорью. Украинские военнослужащие прицельно вели огонь на поражение, в результате чего авиатехника была уничтожена.

Напомним, утром 24 февраля Россия фактически развязала войну против Украины, объявив о введении войск на Донбасс. Сразу после этого армия противника полезла через границы в других областях — на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Одесчине и т.п.

Украина пока сообщает о нескольких десятках погибших военнослужащих. При этом есть жертвы и среди мирного населения.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Вертолеты #ВСУ
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