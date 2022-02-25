Авиаудар по Киеву: обломки сбитого российского аппарата упали на жилой дом

9 этажный жилой дом тушат спасатели

Утром в пятницу, 25 февраля российская оккупационная армия снова ударила ракетами по Киеву. В результате авиаудара, как сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, вражеский летательный аппарат был сбит силами украинской ПВО и упал в Дарницком районе, около дома по адресу ул. Кошица 7а.

"Обращаюсь к журналистам украинских и западных медиа ! Срочно ! Кто может ! Выезжайте по адресу киев, ул. Кошица 7 а. Там горит 9 этажный жилой дом. От 4 по 9 этаж. Его тушат спасатели. Вероятно много жертв среди мирного населения! Срочно покажите это варварство на весь мир!", — написал в своем канале в Telegram Геращенко.

Ранее со ссылкой CNN сообщали, около 3 часа ночи в пятницу ожидаются ракетные удары по Киеву.

Комментируя эту информацию, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что "в данный момент такие удары рассматриваются, как "вероятные".

"Следует отметить, что мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью. Бить будут по военным объектам", — написал Арестович на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Военно-Воздушные силы ВСУ отчитались о количестве сбитой российской авиации в первый день нападения России.