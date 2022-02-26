"Станция Бессонных Детских Ночей": сеть расчувствовал снимок детей в метро Киева

Преступления против детей украинцы простить не готовы

Уже вторую ночь подряд киевляне, среди которых немало детей, проводят ночи в столичной подземке для безопасности. Фотография с несколькими девочками, терпеливо ожидающими возможности выйти на поверхность и не бояться обстрелов, уже облетела украинский сегмент соцсетей.

"Телеграф" расскажет о том, как на нее отреагировали интернет-пользователи.

"Придумал, как мы должны переименовать станцию киевского метрополитена имени Льва Толстого — Бессонных Детских Ночей в Метро", — отметил журналист Вахтанг Кипиани, публикуя фото в своем Facebook.

По его мнению, этот и другие подобные моменты россиянам невозможно будет простить в будущем.

Согласен с коллегой и Игорь Мосейчук, убежденный, что этот снимок увидят люди во всем мире. Это, по его мнению, безусловно поможет доказать преступление, которое Кремль совершил против Украины.

Многие пользователи сети уже расчувствовались, увидев фотографию. Детишек называют храбрыми и выносливыми, а также одаривают нежными эпитетами типа "воробушки". Некоторые убеждены, что, несмотря на все снимки с мест жестоких боев, эта фотография — одна из самых страшных за последние дни российско-украинской войны.

Напомним, что российский оккупант не гнушается вести бои, в которых погибает гражданское население. Часто от обстрелов страдают и дети, как это произошло в Ахтырке на Сумщине. Там враг попал в детский сад, когда к нему в убежище бежали взрослые с малышами.

Также сообщалось о смерти маленького мальчика, последовавшей за массовым обстрелом Харьковщины, еще в первый день полномасштабного вторжения путинских военнослужащих в Украину.