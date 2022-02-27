В Киеве оккупанты ударили по жилому дому: загорелись семь автомобилей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 20
Есть пострадавшие с легкими повреждениями.
На улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки: загорелись 7 частных автомобилей.
Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.
Уничтожены и загорелись 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-