В Киеве оккупанты ударили по жилому дому: загорелись семь автомобилей

Есть пострадавшие с легкими повреждениями.

На улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки: загорелись 7 частных автомобилей.

Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.

Уничтожены и загорелись 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.