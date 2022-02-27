В Киеве оккупанты ударили по жилому дому: загорелись семь автомобилей

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Автор
20
Взрыв в Киеве Новость обновлена 27 февраля 2022, 10:55
Взрыв в Киеве

Есть пострадавшие с легкими повреждениями.

На улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки: загорелись 7 частных автомобилей.

Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.

Уничтожены и загорелись 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.

Теги:
#Киев #Россия #Взрыв
На уступки украинская власть не пойдет
Политика
Ультиматумов не будет: у Зеленского объяснили, почему не едут на встречу с РФ в Беларусь
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На уступки украинская власть не пойдет
Ультиматумов не будет: у Зеленского объяснили, почему не едут на встречу с РФ в Беларусь
Дата публикации
Категория
Магомед Тушаев
Мечтал о войне с малых лет: что известно про убитого в Украине генерала Кадырова
Дата публикации
Категория
Зеленский призывает присоединяться к военному сопротивлению России
Зеленский создает в Украине иностранный легион для желающих воевать против армии Путина
Дата публикации
Категория
Некоторым единицам техники удалось прорвать оборону
В Харькове заметили российскую технику: как прошла ночь и какая ситуация в городе утром 27 февраля
Дата публикации
Категория
Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны
Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны