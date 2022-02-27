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“Все пути заблокированы”: в мэрии Киева высказались о судьбе города при худшем исходе

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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“Все пути заблокированы”: в мэрии Киева высказались о судьбе города при худшем исходе Новость обновлена 27 февраля 2022, 21:45

Мэр Киева якобы признался, что при блокаде Киева пути для эвакуации населения могут быть заблокированы, однако его слова просто не так поняли

В западных СМИ появилась информация о том, что мэр Киева Виталий Кличко якобы рассказал о худшем сценарии для столицы, при условии, если его захватят российские войска.

В свежем интервью для Associated Press после многосуточной атаки армии РФ Кличко якобы обмолвился, что при блокаде Киева пути для эвакуации населения могут быть заблокированы.

"Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы, — пишет СМИ со ссылкой на слова градоначальника. — Сейчас мы в окружении".

Впрочем, вскоре появилось опровержение. Пресс-секретарь мэра Киева опровергла информацию о блокаде города и добавила, что мэр просто не так выразился. В ближайшее время появится официальное опровержение данным словам. Пока же в мэрии говорят, что данная информация является провокацией.

Отметим, что на данный момент в Киеве убиты девять мирных жителей. Среди них есть 1 ребенок. На момент выхода новости киевляне сидят в укрытиях — в городе снова угроза авиа и ракетного ударов.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, в Украине продолжается уже четвертый день ожесточенной войны наших защитников с российскими оккупантами, во время которого неподалеку от столицы украинская противовоздушная оборона сбила еще два вертолета, принадлежащих противнику из Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что легендарный украинский пилот, имени которого не называют из соображений безопасности, в небесных боях ликвидировал 10 самолетов российской армии

Теги:
#Киев #Россия #Кличко #Война
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