В Киеве поменяли правила комендантского времени: что изменилось

Российские оккупанты любой ценой хотят захватить столицу Украины.

С понедельника, 28 февраля, на пятый день войны с Россией в Киеве изменятся правила комендантского часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в telegram.

По информации источника, комендантский час в Киеве с 28 февраля продлится с 20:00 до 07:00. В настоящее время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева. Пропуска, изданные ранее, отменяются. Отметим, пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго-настрого запрещено! Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Во время комендантского часа выйти из домов можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко пригрозил мародерам расстрелом. В Ахтырке также радикально борются с мародерством.