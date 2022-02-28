По Броварам ударила ракета "Искандер": момент и последствия попали на видео
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На записи видна невероятная вспышка от попадания ракеты
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты "Искандер" в город Бровары под Киевом.
На записи с камеры наблюдения видно, как город обстреливают из разного вида оружия, но самое шокирующее — яркая вспышка в небе от попадания вражеской ракеты.
Отметим, что "Искандер" — это ракетный комплекс, который изготовляют в Московской области РФ. Его ракеты поражают цель на расстоянии около 500 км.
Уже известно, что различные травмы получило 6 человек. На месте сейчас работают военные и спасатели, не исключено, что жертв и пострадавших от российской агрессии будет больше. Обстоятельства трагедии уточняются.
Напомним, около 5:00 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.
Отметим, что Бровары обстреливают уже не впервые. 24 февраля — в день начала войны — Россия атаковала город двумя крылатыми ракетами.
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